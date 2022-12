No es secreto que Estados Unidos no “ayuda” a países en conflicto de a gratis. Y eso ya lo dejó bien claro el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

En frente del Congreso de Estados Unidos, el presidente Zelenski aclaró que su país recibe muy gustoso la ayuda del gobierno de Biden no como una “caridad”, sino como una “inversión”… pero no sean mal pensados: es una inversión a la democracia. Seeeee, la democracia.

Foto: Chris McGrath-Getty Images.

“Gracias por la ayuda económica que nos han enviado y por las que nos enviarán en el futuro. Su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global y la democracia, que gestionamos lo más responsable posible”, aseguró Zelenski en su discurso frente a los congresistas.

De acuerdo con El País, ahora que Zelenski anduvo por Estados Unidos, el gobierno de Biden anunció una nueva “inversión” en Ucrania: serán mil 850 millones de dólares los que se enviarán a Kiev para ayuda militar… porque lo militar es lo que importa, pese a que el propio Zelenski aceptó que sus gobernados no pasarán la mejor temporada.

“Celebraremos nuestra navidad, puede que a la luz de las velas. No porque así sea más romántico, sino porque no habrá electricidad. Millones no tendrán ni calefacción ni agua corriente”, lamentó Zelenski, echándole la culpa de esta situación a los ataques con misiles y drones de Rusia.

Pero hacerle más cálida la temporada decembrina a los ucranianos como que no interesa mucho a Zelenski. De acuerdo con El País, lo que más quería que Santa Claus le diera (vía Estados Unidos) era una batería de misiles Patriot de largo alcance. Y pues, después de mucha insistencia, parece que se le va a cumplir.

Foto: Maxim Dondyuk en TIME

“Los Patriot nos ayudarán a crear un espacio aéreo seguro; será la única manera de parar la agresión de un estado terrorista. Necesitamos sobrevivir a este invierno”, señaló Zelenski en agradecimiento al gobierno del presidente Joe Biden.

Por si no sabían, ya que se planeó de una manera un tanto secreta, el presidente de Ucrania realizó su primera visita a Estados Unidos desde que inició el conflicto con Rusia. Esto es, desde hace más de 300 días. De hecho, es la primera vez que Volodimir Zelenski sale de Ucrania (oficialmente).