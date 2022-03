Gobierno de Baja California denuncia a administración de Jaime Bonilla por peculado

Pues, por lo que se ve, en Baja California Morena ya se rompió: el gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila va por funcionarios de la administración de Jaime Bonilla (también de Morena). Algunos problemitas en las cuentas del Estado.

En conferencia de prensa, el consejero jurídico de Baja California, Juan José Pon Méndez, y el secretario de Hacienda del Estado, Marco Antonio Moreno, dieron a conocer que se presentarán denuncias penales contra diversos exfuncionarios del gobierno de Jaime Bonilla.

Hasta el momento se desconocen los nombres de los denunciados… en una de ésas podría estar el propio Bonilla (quien pintaba para subsecretario, pero nomás quedó en rumor). Quién sabe… lo que sí se sabe es que los susodichos son acusados de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado por una suma de 12 mil millones de pesos .

De acuerdo con el gobierno de Marina Pilar Ávila, serían siete los funcionarios de la anterior administración estatal los que serían responsables de transas detectadas en la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica. De esta construcción “hecha” en el Valle de Mexicali vendría todo el problema (hecha en comillas, ya que ni siquiera se ha avanzad en el proyecto).

Además de los siete exfuncionarios del gobierno de Jaime Bonilla, seis personas vinculadas con la compañía regiomontana Next Energy también están en la mira de las autoridades.

El principal problema, según explicaron los representantes del gobierno de Baja California, consiste en que la construcción de la planta de Next Energy sólo podía ser avalada por la Federación… lo cual poco le importó a la administración de Jaime Bonilla, la cual dio el visto bueno. Incluso, en 2021, Bonilla colocó la primera piedra del proyecto, aún sabiendo que éste no contaba con permisos del gobierno federal.

No sólo se avaló el proyecto brincándose a la Federación. Según el encargado de Hacienda de Baja California, el contrato que se estableció con Next Energy es “totalmente desventajoso” para las finanzas públicas de la entidad… sumado al hecho de que ni siquiera está avanzado, pese a que a Next Energy ya se le pagó la primera factura por 123 millones de pesos

De acuerdo con La Jornada, el convenio que firmó el gobierno de Jaime Bonilla ordena el pago de forma periódica a Next Energy, independientemente del progreso de los trabajos o de que se efectúe el suministro de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, que era el principal objetivo.