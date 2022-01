“La situación es crítica”: Biólogos mexicanos quedan atrapados en Tonga tras erupción y tsunami

Una verdadera tragedia ocurrió en Tonga este fin de semana luego de que un volcán submarino hiciera erupción y eso desembocara en un tsunami que afectó la isla. Es por ello que familiares de dos biólogos mexicanos que viven allá externaron su preocupación y buscan ayuda de las autoridades para que puedan salir de ese territorio.

I can’t fathom seeing the #tonga Volcanic eruption in real-time from boat. This is insane.pic.twitter.com/1dXRa0lX25

— Doc V (@MJVentrice) January 15, 2022