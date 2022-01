OLOV: Las imágenes tras la erupción de un volcán submarino que provocó un tsunami en Tonga

Bien dicen por ahí (en los memes) que el 2022 es una copia más de lo que fueron el 2020 y el 2021, y sí, lo decimos porque las tragedias no paran aunque llevamos apenas unos días del año. Ahora fue en Tonga, la lejana Tonga, lugar donde se vivió un tsunami luego de la erupción de un volcán submarino este fin de semana.

A tsunami hit the island of Tonga after a volcanic eruption. #Tsunami #Tonga pic.twitter.com/trp9PQvsuu — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 15, 2022



Hace erupción un volcán submarino en el Océano Pacífico y provoca un tsunami en Tonga

Sí, en un principio las imágenes de la erupción fueron espectaculares, pero no tardaron en volverse terribles debido a los daños que causaron a los habitantes de Tonga, país que se compone por diversas islas y se ubica en el Océano Pacífico.

Una gran erupción en una isla formada hace muy poco. Un volcán submarino que ha sido protagonista de estas horas. Un tsunami que ha puesto en alerta (y ha afectado también) a miles. ¿Hablemos de Tonga? ¡Sigue un hilo! pic.twitter.com/y1QhY3MO68 — Cristian Farías (@cfariasvega) January 15, 2022

Se trata del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, localizado a unos 65 kilómetros al norte de la isla tongana de Tongatapu. Los reportes indican que la erupción sucedió entre las 5 y 6 de la tarde del sábado, hora local, y tuvo una duración de unos ocho minutos (¡ALV!); además de levantar una columna de residuos y humo, derivó en un tsunami en las costas de Tonga.

“Mi primer instinto fue cubrirme bajo la mesa, agarré a mi hermana pequeña y grité a mis padres y otros en la casa para hacer lo mismo. Podías escuchar gritos por doquier, gente gritando por su seguridad, para que todos alcanzaran terrenos más elevados”, declaró Mere Taufa, residente de Tonga, en declaraciones recogidas por la BBC.

Los servicios Geológicos de ese pequeño país informaron que la columna de humo, vapor y ceniza, alcanzó nada menos que una altura de 20 kilómetros. Además, ya se le califica como una de las erupciones volcánicas más grandes en los últimos 30 años.

Como podrás ver en las imágenes y videos que ya se comparten en redes sociales, la erupción del volcán submarino se pudo ver con mucha claridad incluso desde el espacio dada la tremenda explosión que significó. Y no sólo eso, fue tan intensa, que el sonido que provocó pudo ser percibido desde territorios nada cercanos como Fiji.

Hunga Tonga-Hunga Ha’apai #volcano is erupting again.

Huge shockwave.

Tsunami warning.

Images courtesy Himawari-8 pic.twitter.com/G6vlxJ7dhb — Seán Doran (@_TheSeaning) January 15, 2022

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6 — Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Así se escuchan las explosiones del volcán Hunga Tonga a más de 430 km. en la aldea de Ravitaki, en las Islas Fiji.

Hace algunas horas el volcan submarino #HungaTonga ubicado en el Pacifico Sur hizo explosión provocando Tsunami en la Isla de Tonga.

Creditos: portiajessene pic.twitter.com/dNMahQr5Yv — Jorge Bermudez (@jorgeivan31) January 15, 2022

A tsunami hit the island of Tonga after a volcanic eruption. #Tsunami #Tonga pic.twitter.com/d9dogjjI7W — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 15, 2022

Diferentes países emitieron alertas para sus habitantes

Naturalmente las autoridades de Tonga emitieron alertas para que la población se aleje de las costas ante el tsunami, pero también países que se encuentran alrededor como el propio Fiji, Samoa, Vanuatu y Nueva Zelanda, alertaron a sus habitantes sobre la posibilidad de oleaje elevado así como tormentas.

Video, taken by a friend, of the tsunami waves generated by the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano eruption reaching NE Fiji, 800 km away, earlier today. pic.twitter.com/lTjG3WckxI — LGS Geography (@LGSGeo) January 15, 2022

Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’nın 65 km kuzeyinde yer alan Hunga Ha’apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami… Görüntünün başındaki dayının ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. pic.twitter.com/0VgLlvRRid — CorrespondentTR (@TrCorrespondent) January 15, 2022

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

¿Cuán fuerte? Más fuerte que un concierto de Manowar. Porque las ondas de choque son excesivamente metaleras. Escuchen esto de acá:pic.twitter.com/d3CUuTaDLF — Cristian Farías (@cfariasvega) January 15, 2022

Y desde Diciembre del 2020 (perdón, 2021, es que ya cuesta saber en qué año estamos 😅), el volcán que creó esa isla volvió a tener una serie de explosiones. Y, gracias a la interacción entre el magma y el agua, el tipo se puso ultraviolentopic.twitter.com/u9dICGOD8C — Cristian Farías (@cfariasvega) January 15, 2022

Pero ojo, el problema no sólo se concentra en Oceanía, pues Estados Unidos y Japón también emitieron alerta de tsunami tras la erupción del volcán submarino en el Océano Pacífico. Por el momento no hay reporte oficial de víctimas en Tonga.