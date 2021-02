¿Por qué Bolivia regresó crédito para enfrentar la pandemia de COVID al FMI?

El miércoles pasado, el Banco Central de Bolivia dio a conocer que regresó el crédito que obtuvo el gobierno provisional de Jeanine Áñez para enfrentar la pandemia de COVID. De hecho, este préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) significó el primero concedido a este país sudamericano en años.

El Banco Central de Bolivia informó que regresó el crédito que obtuvo el gobierno que siguió al expresidente Evo Morales, pero también que comenzará acciones administrativas, civiles y penales en contra de los servidores y exservidores públicos que participaron en el proceso de negociación, suscripción y operación del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional.

Por otra parte, esta organización bancaria de Bolivia informó que el crédito fue de más de 327 millones de dólares para enfrentar la pandemia, pero que este préstamo se había gestionado irregularmente por el gobierno provisional en abril de 2020: “Este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado Boliviano”, agregaron en un comunicado.

Incluso mencionaron que hasta febrero de este año, los costos adicionales ya sumaban más o menos 24 millones de dólares, 19 por variación cambiaria y cuatro en comisiones e intereses; por lo que al devolver el crédito, tuvieron que dar 351 millones al FMI.

La institución indicó que esta fue una acción para defender la soberanía económica de Bolivia y el respeto a la Constitución Política de su país, además de que el crédito conllevaba cumplir con ciertas condiciones “inaceptables”. Sí, lo que presuntamente iría contra los artículos 158 y 322 de su carta magna.

Cabe señalar que el FMI señaló en abril de 2020 que el objetivo de este crédito era ayudar a Bolivia a cubrir las necesidades de pagos por la pandemia de COVID, así como ayudar a los gastos médicos y a las medidas que se necesitaban para proteger a la población.

