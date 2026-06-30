Lo que necesitas saber: La cosa es que también se señala que chance no fue una inocente iniciativa, sino una movilización cargada de símbolos políticos.

En redes todo mundo anda bromeando con que Samuel García saló a la Selección de Países Bajos, después de que el gobierno de Nuevo León fuera señalado de supuestamente repartir camisetas naranjas entre la afición para apoyar al equipo europeo, que perdió el partido contra Marruecos.

La cosa es que también se señala que chance no fue una inocente iniciativa, sino una movilización cargada de símbolos políticos porque las camisetas naranjas tenían sí, el escudo de la selección de Países Bajos y… el logotipo de Nuevo León —junto con las siglas NL o, ¿NetherLands?

Foto: @JorgeGarcesMx

Así como la coincidencia de las similitudes entre los colores de Países Bajos y el de Movimiento Ciudadano (MC) —partido que abanderó a Samuel García como candidato a la gubernatura de Nuevo León.

El acarreo de camisetas naranjas para apoyar a Países Bajos en Nuevo León

Medios nacionales como La Jornada y usuarios en redes se dieron a la tarea de reportar que después de la que llegó la Selección de Países Bajos a Nuevo León se repartieron camisetas naranjas entre la afición.

Y que por alguna extraña razón, cerca del Estadio Monterrey, toparon a varias personas que traían estas camisetas pero igual orientaban a los turistas, algunas portaban gafetes que les identificaban como trabajadores del gobierno de Nuevo León.

Foto: @samuelgarcias.

Todo sucedió en contexto del recorrido del Orange Bus —el autobús de la afición de Países Bajos—, donde participó el mismo Samuel García en el modo party activado.

Captura de pantalla tomada en @SancadillaNorte

El plan para darle la bienvenida a la ‘Ola Naranja’

El 27 de junio, el gobierno de Nuevo León informó que se estaba preparando para recibir de manera especial a la Selección de Países Bajos con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre el estado y esta nación europea.

Ahí hablaron del recorrido del Orange Bus que viajaba desde Kansas City, las actividades en el Fan Fest y la organización del evento Orange Fun Walk en el Parque Fundidora.

Foto: @lajornadaonline

Y, bueno, después las redes atestiguaron la presencia de un montón de grupos de Nuevo León portando las camisetas naranjas… por lo que opositores de Movimiento Ciudadano acusaron acarreo y politización. ¿Ustedes qué dicen?



