La canción la compuso Chris Martin cuando Coldplay apenas estaba arrancando. Al parecer, no fue un encargo... sólo la hizo sabiendo que una nueva cinta de james Bond estaba en producción.

Lo que necesitas saber: Chris Martin compuso la canción para la película 'James Bond, El Mundo No Basta', pero quedó sólo en un cassette. Es él cantando con guitarra acústica, sin nada de producción.

“Hay cosas que nunca deberían ser escuchadas”, dirán algunos, pero el tema que Chris Martin compuso para la película James Bond, El Mundo no Basta, proviene de la época en la que apenas estaba arrancando Coldplay… época que algunos fans consideran como la mejor de la banda.

Chris Martin / Captura de pantalla

Canción lleva por título “The World Is Not Enough”

De acuerdo con The Guardian, está en subasta el mencionado tema de Chris Martin que, hasta ahora, se consideraba en calidad de “perdido”. Además, los fans del cantante británico podrán adquirir en la misma venta algunas grabaciones que pertenecen a la primera etapa de Coldplay.

La canción que Chris Martin compuso para la película de 1999 de James Bond lleva por título “The World Is Not Enough”(sí, como la rola de Garbage) y, según los que la han escuchado, es un tema que el líder de Coldplay grabó en cassette sólo acompañado de una guitarra acústica.

Chris Martin, Coldplay / Foto: facebook.com/coldplay

El tema nunca fue publicado… parece que ni siquiera se le presentó a la producción de la película

Los fans de la banda británica seguro ya están haciendo cuentas… y, en efecto, no dan las fechas: Coldplay comenzó a ser popular hasta el 2000, cuando lanzaron su disco debut, Parachutes. Entonces, ¿de verdad le encargaron a Martin componer una canción para James Bond?

Pues bien, al parecer Chris Martin la hizo porque quiso, no por encargo. De acuerdo con The Guardian, se desconoce si la producción de la película de James Bond, El Mundo No Basta, solicitó al músico componer la canción … todo apunta a que no.

“La cinta proviene directamente del archivo de Chris Allison y data de una época en la que Coldplay aún se estaba consolidando profesionalmente, poco antes del lanzamiento del EP The Blue Room y su posterior éxito. Por lo tanto, documenta un capítulo poco conocido de la historia de la banda”, se describe en la subasta.

Chris Martin canción para película de James Bond / Foto: waxpoetics.com

Recordemos que dicha película tuvo como tema principal la canción de Garbage, “The World Is Not Enough”… y también que los miembros de Coldplay se han declarado fans del 007. Así que todo indica a que la canción que ahora se pondrá en subasta fue hecha por puro amor al arte.

De hecho, los integrantes de Coldplay han dicho que la canción “Spies”, incluida en el Parachutes, se compuso con John Barry en mente… y Barry es el creador de la banda sonora de varias de las primeras películas de Bond.

También están a la venta cintas con primeras grabaciones de Coldplay

Además de la canción que Chris Martin compuso para James Bond, en la subasta organizada por la casa Wax Poetics se pondrán en venta cintas pertenecientes a las sesiones del EP The Blue Room, el cual la banda sacó meses antes de su disco debut.

También hay a la venta demos y una cinta etiquetada como “Early Coldplay Demo Achive”, la cual tiene cinco tracks de ensayos de algunas de las canciones que la banda incluiría en su aclamado disco debut, como “Shiver” y “We Never Change”.

Las piezas ya están a la venta. En el caso de la cinta con la canción para la película de James Bond, la puja empezó en 500 dólares, mientras que las cintas de las sesiones del EP The Blue Room comenzó en la cifra de 6,000 dolaritos. Una grabación en vivo del 99 está en 400, mientras que dos cassetes con demos están en la no tan alocada cifra de 500 dólares (cada uno).