Quédate en ca… Captan al gobernador Jaime Bonilla en un juego de beisbol en San Diego

Aunque la pandemia sigue fuerte por los rumbos de México y Estados Unidos, y los gringos se empeñan en ponerle trabas a los viajeros mexicanos que pretenden llegar a su territorio, este fin de semana fue visto por allá Jaime Bonilla (gobernador de Baja California) bien quitado de la pena disfrutando un juego de las Grandes Ligas.

Oh sí, mientras a la población mexicana de todo el país se le sigue diciendo que se quede en casa, el gobernador de Baja California se dio una escapadita a San Diego, California, para ver el juego entre los San Diego Padres y Los Ángeles Dodgers, que se celebró este sábado por la noche.

Así exhibieron en Twitter a Jaime Bonilla

Y es que aunque puede resultar complicado encontrar a una persona en un estadio de beisbol, el hombre fue bien identificado y fotografiado por algunos aficionados que estaban presentes en el juego.

Además, en su caso en particular, tampoco fue tan complicado notar que andaba por allá, pues se encontraba en un lugar privilegiado detrás del “Home” y fue muy evidente su presencia durante la transmisión en televisión.

El usuario de Twitter, Carlos Flores, compartió las fotos donde se ve a Jaime Bonilla bien feliz de la vida en el Petco Park, casa de los San Diego Padres, y resaltó el hecho de que en este momento no está nada sencillo viajar hacia Estados Unidos por eso de que las fronteras están cerradas para los mexicanos cuando los motivos para ingresar al territorio estadounidense no son de carácter esencial.

De hecho, puso sobre la mesa que quizá Jaime Bonilla nunca renunció a la nacionalidad americana, lo cual él mismo aseguró que había hecho para poder ser gobernador de Baja California.

La otra hipótesis es que al momento de estar en la frontera, tal vez mintió sobre sus motivos y dijo que tenía algo esencial que hacer, pero de paso se dio tiempo para ver a los Padres contra los campeones de la MLB.

El Gobernador de Baja California, @jaime_bonillav, ESTÁ AHORITA en el juego de beisbol Padres vs Dodgers… en Estados Unidos. Con la garita fronteriza CERRADA, con cruce SOLO ESENCIAL para mexicanos ¿alguien sabe cómo cruzó? (@CarlosLoret, @V_TrujilloM, pudiera interesarles). pic.twitter.com/WrlmOOsOvR — Carlos Flores (@ingcarlosflores) April 18, 2021

Solo hay dos opciones: 1) Conserva la ciudadanía americana a la cual, se supone, había renunciado para poder ser Gobernador. 2) Mintió al cruzar la frontera, aludiendo algún tema esencial (asistir a un juego de béisbol NO ES ESENCIAL… aunque @lopezobrador_ opine diferente). — Carlos Flores (@ingcarlosflores) April 18, 2021

Sí se puede viajar hacia EU en avión

Pero bueno, tal como le indicaron ya muchos otros usuarios de la red social (que anduvo fallando muchísimo este fin de semana), las restricciones para ingresar a EU sólo aplican para las fronteras terrestres. En avión sí está permitido viajar hacia EU y quizá eso resuelva la duda de cómo le hizo para entrar a los United.

De acuerdo con el sitio oficial del gobierno de los Estados Unidos en español, sí se puede viajar en avión hacia ese país siempre en cuando uno no venga desde algún país que se encuentre en la lista de naciones con prohibición, en la cual no se encuentra México en estos momentos.

Ahora, eso no significa que esté del todo bien lo que hizo. Aunque no está prohibido viajar por aire a Estados Unidos, las autoridades de ambos países siguen recomendando a todo mundo que evite viajes innecesarios o que no sean absolutamente esenciales (porque a lo mejor el gobernador de Baja California no lo sabe, pero seguimos en pandemia).

Aunque la neta es que ni extraña tanto lo que hizo Jaime Bonilla, pues recordemos que él fue de los primeros funcionarios que se pasó por el arco del triunfo las recomendaciones sanitarias, ya que en julio (cuando más fuerte andaba el coronavirus) lo captaron bien feliz en un casino de la misma ciudad estadounidense donde andaba este fin de semana, ¿te acuerdas?

En fin, la hipotenusa…