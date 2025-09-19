Lo que necesitas saber: Carlos Gurrola pudo sobrevivir con una lavado gástrico, sin embargo, no fue llevado al hospital de forma inmediata.

Carlos Gurrola Arguijo, apodado el ‘Papayita’ falleció tras una ‘broma’ de parte de sus compañeros de trabajo. Rellenaron su botella con una sustancia tóxica que quemó desde su garganta hasta las vías respiratorias. Inicialmente se dijo que había sido algún desengrasante, sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras internas debió tratarse de una sustancia más fuerte.

La muerte de Carlos ha destapado los abusos que sufría de parte de sus compañeros. Lo amenazaban, ponchaban las llantas de su bicicleta e incluso hasta llegaron a quitarle su celular. Sus ‘bromas’ terminaron con la muerte del ‘Papayita’ un hombre que trabajaba para ayudar a sus padres.

Lo peor es que ninguna de las empresas con las que estaba relacionado han tomando la responsabilidad de su muerte.

¿Qué le pasó a Carlos Gurrola Arguijo?

El ‘Papayita’ fue presuntamente envenenado el 30 de agosto alrededor de las 15:30 horas dentro de las instalaciones de HEB Senderos. Mientras trabajaba dejó un envase de Electrolit a un lado, momentos después regresó a hidratarse, pero tras darle un trago se sintió mal.

Aunque presentó varios síntomas de intoxicación no fue llevado al hospital de forma inmediata, razón por la que los doctores no pudieron salvar su vida. Pasaron más de tres horas hasta que la familia fue informada de que Carlos iba a ser trasladado a la Clínica 6 del IMSS. No podía respirar y sentía ‘quemaduras’ por dentro.

Carlos Gurrola Arguijo / Captura de pantalla

Más tarde fue llevado a la Clínica 16. Ahí se confirmó que sufrió quemaduras internas en tráquea y pulmones por una sustancia tóxica, que acabaron con su vida. De acuerdo con los doctores, su muerte pudo haberse evitado con un lavado gástrico si hubiera sido atendido a tiempo.

Fiscalía de Coahuila investiga muerte de Carlos Gurrola ‘Papayita’

Carlos Gurrola era empleado de limpieza en la tienda HEB Senderos de Torreón Coahuila. Sin embargo, fue contratado por la empresa Multiservicios Rocasa S.A. de C.V. Por lo que HEB no lo reconoce como su empleado directo y tampoco asume la responsabilidad de su muerte, aunque todo inició en sus instalaciones.

La familia de Carlos interpuso una demanda en la Delegación Laguna I de la Fiscalía de Coahuila, para encontrar a los responsables.

Ya iniciaron las investigaciones, sin embargo, hay varios problemas para dar con los responsables. Empleados de la tienda, tiraron la botella con la que Carlos fue envenenado, por lo que no se puede determinar con exactitud la sustancia que usaron.