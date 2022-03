Más de 70 niños: Casi mil personas muertas en Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta este martes 22 de marzo se han registrado casi mil personas muertas tras la invasión de Rusia a Ucrania. Dentro de éstas, lamentablemente hay más de 70 niñas y niños.

La ONU publicó un nuevo reporte en el que informaron que hasta este martes se han reportado casi mil personas muertas en Ucrania por el conflicto con Rusia. Sí, señalaron que son exactamente 953 víctimas mortales desde que comenzó la invasión de las fuerzas militares rusas.

Así es; desde las 4:00 horas del 24 de febrero de 2022, cuando comenzó el ataque de Rusia a Ucrania, y hasta las 24:00 horas de este 21 de marzo de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró dos mil 510 bajas civiles en este país: 953 muertos y mil 557 heridos.

De las personas muertas, 192 son hombres, 142 mujeres, y lo más triste: 12 niñas y 26 niños, además de 40 niños y 541 adultos que su sexo aún se desconoce. Mientras que de las personas heridas, 171 son hombres, 132 mujeres, 23 niñas y 19 niños, así como 63 niños y mil 149 adultos de sexo desconocido.

Según la Oficina de la ONU, la mayoría de las muertes se debieron al uso de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluyendo bombardeos de artillería pesada y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, así como por ataques aéreos y con misiles.

Y a pesar de estos números, la Organización de las Naciones Unidas cree que éstos en realidad son más altos, sobretodo en el territorio controlado por el gobierno y en los últimos días, “ya que se ha retrasado la recepción de información de algunos lugares donde se han producido intensas hostilidades y muchos informes aún están pendientes de corroboración”, indicaron.

From 24 Feb—21 March, we recorded 2,510 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 953 killed, incl 78 children; 1,557 injured, incl 105 children, mostly caused by shelling &airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/c3NMbijjrl pic.twitter.com/dYaKMnJ0nn

— UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) March 22, 2022