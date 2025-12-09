Lo que necesitas saber: Vino a CDMX para el mitin de Sheinbaum, pero un regidor de Morena en Reynosa fue encontrado sin vida en la Tabacalera.

Entre coches bomba, atentados, ataques y balaceras todos los días, es horrible que tantas historias de violencia en México llegan a pasar desapercibidas; pero ahora, un caso en específico, la muerte de Brayan Vicente Salinas, está cobrando atención.

Brayan Nicolás Vicente Salinas era regidor de Reynosa, en Tamaulipas.

Brayan Vicente, regidor de Reynosa encontrado sin vida en CDMX // Foto: Redes Sociales

El funcionario público formaba parte de Morena y estaba en la CDMX para acudir al mitin de Claudia Sheinbaum —celebrando sus 7 años de transformación— cuando fue encontrado sin vida en la colonia Tabacalera.

Lo que se sabe del caso de Brayan Vicente, regidor de Reynosa encontrado sin vida en CDMX

Brayan Vicente fue encontrado sin vida el domingo 7 de diciembre en la CDMX.

El regidor de Morena en Reynosa se encontraba hospedado en un departamento rentado por un solo fin de semana —alojamiento temporal— sobre Paseo de Reforma, en la colonia Tabacalera.

Brayan Vicente, regidor de Reynosa encontrado sin vida en CDMX // Foto: Redes Sociales

La Jornada reporta que fueron los trabajadores de limpieza quienes encontraron su cuerpo sin vida cuando entraron al departamento.

Milenio confirmó con fuentes ministeriales que Brayan Vicente se encontraba en la CDMX porque vino al mitin de Claudia Sheinbaum, un evento en el Zócalo destinado a “celebrar” los siete años de transformación en México. El mismo medio asegura que su cuerpo fue encontrado con señales de violencia, pero las investigaciones todavía no han sido oficiales.

Las primeras versiones públicas de su muerte llegaron por un mensaje de Carlos Peña, presidente municipal de Reynosa —también de Morena—, que lamentó el fallecimiento de Brayan Vicente en sus redes sociales.

Los avances del caso no se han hecho públicos.

La SSC confirmó a medios de comunicación que tomaron conocimiento del caso, mientras que la Fiscalía de CDMX no ha hecho ningún comentario al respecto; su última publicación en redes sociales es una foto promocional de su titular.

¿Quién era Brayan Vicente, regidor de Reynosa?

Brayan Vicente Salinas trabajaba —desde octubre del año pasado— como regidor del Ayuntamiento de Reynosa. Además, reporta Milenio, que era coordinador de la Comisión de Igualdad de Género en su municipio.

Brayan Vicente, regidor de Reynosa encontrado sin vida en CDMX // Foto: Redes Sociales

En sus redes sociales compartía imágenes de su trabajo como funcionario público, incluyendo cursos de arte o envío de ayuda a otros municipios.

