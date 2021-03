CDC aprueba reuniones sin cubrebocas y en interiores sólo si estás “completamente vacunado”

Aunque muchos dirán “ñaaaa, eso ya lo hago desde hace meses”, la cosa cambia cuando es reunión con personas pertenecientes a grupos vulnerables al COVID-19, ¿o no?… precisamente a quienes ya se les comenzó a aplicar la vacuna contra la enfermedad, lo cual implica que ya pueden ir retomando actividades, algunas de ellas, sin necesidad de usar cubrebocas.

Y sí, pero no tan rápido. Por eso, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), dio a conocer una pequeña guía en el que se señalan las cosas que cambiarán con la aplicación de las vacunas.

Para empezar, la CDC señala que las personas que han sido “completamente vacunadas” (es decir, que han recibido las dos dosis, si es el caso) ya pueden comenzar a reunirse con otras personas en lugares interiores… y, lo mejor de todo, sin necesidad de utilizar cubrebocas.

Un detalle. La persona que ha sido vacunada sólo puede retirarse el cubrebocas si está con otra persona que ha sido completamente vacunada. Pero no se achicopalen. Para caso contrario, la CDC señala que…

“Puede reunirse en el interior con personas no vacunadas de otro hogar (por ejemplo, visitar a familiares que viven juntos) sin máscaras, a menos que alguna de esas personas o cualquier persona con la que vivan tenga un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19”.

Por otra parte, se indica que si la persona vacunada ha estado cerca de alguien que tiene COVID-19, no va a ser necesario que se aísle o se haga la prueba del COVID-19… a menos que presente síntomas.

No obstante, si es usted, no sé… digamos, Rosario Robles y “vive en un entorno grupal (como un centro correccional o de detención o un hogar grupal) y está cerca de alguien que tiene COVID-19, debe mantenerse alejado de los demás durante 14 días y hacerse la prueba, incluso si no tiene síntomas”.

¿Dónde usar cubrebocas, aun ya vacunado?

Pues lo que ya se ha dicho muchas ocasiones, pero vale la pena recordar. Aun con la vacuna contra el COVID-19, las personas deben usar cubrebocas en lugares públicos, además de seguir respetando la sana distancia.

La CDC recomienda que no por tener la vacuna se vayan a sentir muy lion y vayan a querer irse a reuniones multitudinarias. Por el momento es mejor que todos, vacunados y no vacunados, eviten reuniones medianas o grandes.

También se recomienda a los ya vacunados seguir evitando los viajes nacionales o internacionales que no sean necesarios. Ahora que, si tiene que viajar sí o sí, habrá que seguir las recomendaciones ya conocidas.

Si quieren chutarse todas las indicaciones de la CDC para las personas “completamente vacunadas”, den click acá.