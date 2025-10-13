Lo que necesitas saber: Además de las personas fallecidas, se tiene el reporte de 65 personas en calidad de desaparecidos. Además, varias comunidades están incomunicadas: 132 carreteras están con interrupciones.

Han pasado más de dos días de que se registraron lluvias torrenciales en Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla, y las autoridades apenas están dando a conocer la magnitud de los daños.

Caminos afectados en Veracruz / Captura de pantalla

Puebla, Hidalgo y Veracruz, los estados más afectados

En la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que las lluvias registradas del 6 al 9 de octubre en las entidades mencionadas han dejado un saldo de 64 personas fallecidas. Además, se tiene el reporte de 65 personas no localizadas.

En Veracruz, se tiene el registro de 40 municipios afectados, 22 de los cuales están calificados como “municipios prioritarios”, por contar con mayores afectaciones. La ayuda tarda en llegar, debido a que 73 carreteras de la entidad están con “interrupciones” por deslaves y derrumbes.

Municipios afectados en Veracruz / Captura de pantalla

En Puebla, informó Protección Civil, son 23 los municipios afectados y 17 en estado de “prioritarios. Por otra parte, hay 20 carreteras con interrupciones, principalmente la Pachuca-Tuxpan.

Municipios afectados en Puebla / Captura de pantalla

Hidalgo, otra de las entidades con más afectaciones por las lluvias de la semana pasada, reposta 28 municipios afectados, 23 de ellos con status prioritario. En esta entidad, han fallecido 21 personas. Además, se informa que 25 carreteras están bloqueadas (cerca de 600 kilómetros).

Municipios afectados en Hidalgo / Captura de pantalla

San Luis Potosí y Querétaro también resultaron afectados por las lluvias “extraordinarias”

Aunque en menor medida, en comparación con los otros estados, pero San Luis Potosí también resultó afectada: 12 municipios de la entidad fueron afectados por las lluvias. Afortunadamente, en este Estado no se han reportado personas fallecidas. En la entidad se reportan siete carreteras con interrupciones.

Municipios afectados en San Luis Potosí / Captura de pantalla

Se abren centros de acopio en varios puntos de la CDMX

Por último, según el reporte de Protección Civil, Querétaro tiene un total de 8 municipios afectados (2 de ellos, con mayores daños). En este Estado, se ha informado de una persona fallecida a causa de las lluvias e inundaciones. Aquí se reporta el bloqueo por deslaves de siete vialidades, las principales: San Juan del Río- Jilitla y Jalpan-Arroyo Seco.

Municipios afectados en Querétaro / Captura de pantalla

En los cinco estados se ha activado el Plan DN-III de la Sedeña. Con ello, se han desplegado más de 7,000 militares a las zonas más afectadas. Estos efectivos estarán encargados de ofrecer seguridad alimentaria, atención médica y material, además de realizar la evaluación de los daños.

Como se puede ver, la ayuda que se necesita es mucha. Por ello, las autoridades comenzarán a abrir centros de acopio para recibir víveres, artículos de limpieza y demás artículos de primera necesidad.

Artículos solicitados: agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene, ropa en buen estado y medicamentos básicos.