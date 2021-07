Ay: En CDMX ya ofrecen certificados COVID falsos por dos mil pesos

En las últimas semanas se ha registrado un aumento considerable de contagios de COVID en todo el mundo. Los últimos 3 días han tenido más de 10 mil casos nuevos confirmados de un día para otro en México y, de acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, la variante Delta está propagándose rápidamente en México.

A pesar de todo ello, en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, ya ofrecen certificados COVID falsos por más o menos dos mil pesitos.

Certificados COVID falsos

Recientemente el reportero Arturo Sierra, de Noticieros Televisa, se dio una vuelta a Santo Domingo para ver cómo estaba el asunto de los certificados, un documento que el gobierno de México puso a disposición de la población con esquema completo de vacunación de manera gratuita.

El costo de obtener este certificado falso es de dos mil pesos, te ponen el lote y los datos generales. Lo que sí tarda, explican, es el código QR porque lo tiene que hacer un hacker. Explican que es así de caro porque es un delito.

Explican que el trámite, con todos los datos de la persona y con el código QR funcionar para presentarlo ante cualquier autoridad o en el aeropuerto, tarda 24 horas. Si lees el Código QR con un teléfono móvil aparecerán los datos de la persona y la vacuna que supuestamente se aplicó.

¿Y para qué quieren falsificar este documento que es gratuito?

En muchos países hay restricciones de ingreso para personas que no están completamente vacunadas. Es decir, solicitan un documento que compruebe que tienen el esquema completo de vacunación para poder ingresar. Este documento fue puesto a disposición de la población con estos fines.

La Secretaría de Salud explicó que un empleador, por ejemplo, no puede negar un trabajo a una persona por no tener el esquema completo de vacunación y que este documento solamente es para comprobar la vacunación, no debe servir para condicionar el derecho humano de acceso al trabajo