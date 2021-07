Certificado COVID: ¿Dónde, para qué y cómo descargar el documento oficial de vacunación?

La Unión Europea ya está abriendo sus fronteras al turismo mientras que Canadá relaja un poco las restricciones de entrada, pero para que los viajeros y las viajeras del extranjero gocen del relajamiento de las medidas sanitarias es necesario que cuenten con la vacuna COVID-19. En este contexto y para facilitar el viaje de mexicanos y mexicanas, la Secretaría de Salud decidió emitir un certificado oficial.

El Certificado COVID es un docu oficial que contiene qué vacuna recibiste y en qué fechas y su función es precisamente mostrar, de manera oficial, que ya estás vacunado o vacunada contra el coronavirus en el extranjero.

¿Dónde y cómo puedes tramitar el Certificado COVID?

Fácil. Sólo es cuestión que entres a esta dirección: cvcovid.salud.gob.mx.

Y para el registro, aquí lo único que el portal (‘Obtener certificado de vacunación) te pedirá es la CURP, aparecen los datos de tu vacunación y descargas el certificado.

¿Para qué sirve?

En la mañanera de este 6 de julio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell explicó que este certificado COVID puede ser útil para diferentes propósitos, pero en especial para el grupo de personas que tiene la oportunidad de viajar en estos momentos.

“En algunos países ya están poniendo una restricción en los viajes, no consideramos que ayude a un mejor control de la pandemia en el mundo, hay muy pocos países que cuentan con una cuantiosa vacunación… desde el punto de vista de salud pública no es ideal.

(Pero) dado que es una realidad, consideramos que para las personas mexicanas es conveniente que tengan un intrumento que les facilite esos viajes, en caso de que tengan que hacerlos”.

Si bien la Secretaría de Salud no considera útil esta restricción de cerrar las fronteras a aquellas personas que aún no están vacunadas —o igual, que no tienen las vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias—, decidió que una manera de ayudar es creando este certificado que también funciona a base de un código QR, con verificación en tiempo real.

Por aquí la explicación de Hugo López-Gatell:

“Un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria.

Con cualquier lector de QR, el oficial de migración puede exponer el certificado y con el código QR se retoma el registro de la base de datos del gobierno de México, que produce tres datos aleatorios”.

Y pues ya, la autenticidad del certificado COVID está en el mismo código QR que facilitará los viajes al extranjero.

Ojo, el certificado COVID no es condicional

Para cerrar la explicación, López-Gatell advirtió que este certificado COVID no puede ser utilizado como un condicionante para los empleos, por ejemplo.

“Puede ser ilegal que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19, no sería procedente que un empleador en México pida el certificado”.

Así que ojo aquí y, por lo pronto, quien tendrá que entrar al tiro en las sanciones —si se da un caso— será la Secretaría del Trabajo.

Las vacunas aprobadas en la Unión Europea

La Unión Europea, mediante la EMA (Agencia Europea de Medicinas), ha aprobado hasta el momento cuatro vacunas: Pfizer, Moderna, la de Johnson & Johnson y AstraZeneca —y, por lo pronto, ha dejado fuera a las vacunas chinas aprobadas por la OMS Sinovac y Sinopharm o la Sputnik V, que ha sido comprada por un par de los países del bloque europeo.

Cada país cuenta con sus propias medidas sanitarias, aunque los rige una política en común y ya hasta se emitió un certificado COVID para relajar las restricciones entre el turismo interno —y países invitados como Noruega, Suiza, Islandia y los principados Liechtenstein, Andorra y Mónaco.

Así que en este contexto, México decidió emitir su propio certificado, para ayudar a los y las turistas, viajeros, en esta nueva movilidad medio condicionada por la política sanitaria de cada país o región.