Y decían que por la nariz es incómodo… en China aplican pruebas rectales de COVID

Si pensaban que la aplicación de las pruebas para detectar casos de COVID-19 eran incómodas, tienen que saber lo que está sucediendo en China: de acuerdo a la televisión pública de este país, las autoridades sanitarias han comenzado a aplicar pruebas rectales en Pekín en las personas a quienes consideran que tienen un mayor riesgo de tener coronavirus. ¿Por?

Se supone que el gobierno chino detectó que esta prueba es aún más efectiva que las muestras tomadas por las vías respiratorias, sin embargo, pese a su efectividad, no todos opinan que sea lo más viable —o al menos eso piensan los usuarios en redes.

China aplica prueba rectal para COVID-19

Originalmente, esta historia la dio a conocer el canal de televisión pública de China CCVT, luego de recopilar un par de testimonios de los vecinos de varios barrios en Pekín, donde se presentaron brotes de COVID-19 —y para que la detección de esta enfermedad fuera en corto, las autoridades sanitarias decidieron aplicarles una prueba rectal.

Luego, la historia fue retomada por la AFP y causó un montón de ruido a nivel internacional entre la banda de redes sociales.

De acuerdo con la info, esta medida también se está llevando a cabo —además de la población donde se han detectado nuevos brotes— en los hoteles designados para pasar la cuarentena, donde se encuentran personas del extranjero.

Pruebas rectales: se supone que es un mejor método

Y pues, ¿cómo han avalado este método?, ¿cuál es la eficacia por encima de las muestras por las vías respiratorias? Aquí se supone también que la CCVT entrevistó a un médico del Hospital You’an de Pekín, quien explicó que las pruebas rectales o anales pueden aumentar la tasa de detección de personas infectadas.

¿La razón?, ¿cómo? Según el médico del Hospital You’an, Li Tongzeng, los rastros del coronavirus permanecen más tiempo en el ano que en las vías respiratorias y ya hablando de eficacia para combatir los casos de COVID-19, las autoridades se han decidido por estos test a pesar de que no son lo “suficientemente prácticos“.

De hecho, la CCVT salió a explicar —el fin de semana pasado— que estas pruebas rectales no se realizarán de manera general debido a que NO son prácticas pero igual, no se descartan.

En medio de la polémica que provocó esta noticia, cabe destacar que China —al menos la información que ha emitido este país— logró medio contener la pandemia de COVID-19 mientras que en Europa y América los contagios siguen a la alza.

De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta este 27 de enero China ha registrado 99 mil 605 casos acumulados de coronavirus, luego de que Wuhan registrara los primeros casos hace poco más de un año y de que esta región fuera puesta en una cuarentena total.

Ahora, solemos ver imágenes de gente acudiendo a fiestas, conciertos o retomando su vida cotidiana bajo la sombra del COVID-19 mientras que las autoridades siguen aplicando fuertes restricciones como la realización de pruebas o el requisito de entrada al país para viajeros extranjeros, quienes deben presentar dos pruebas negativas —antes de su viaje y a la llegada a tierras chinas— e igual pasar por una cuarentena de 14 días en un hotel, donde precisamente se realizaban las pruebas rectales.