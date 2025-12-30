Choque de trenes rumbo a Machu Picchu deja un muerto y 30 heridos en Perú

Lo que necesitas saber: Las dos líneas de los trenes ofrecen viajes turísticos hacia Machu Picchu y el impacto fue de frente

Este 30 de diciembre ocurrió una tragedia en Perú. Un choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu cobró la vida de una persona y dejó decenas de heridos, incluyendo turistas.

Se da un brutal choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu

Se trata de dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail, ambas líneas turísticas que ofrecen viajes hacia Machu Picchu.

Los videos que se han difundido en redes sociales muestran que el impacto entre los dos trenes se dio de frente, pues ambas locomotoras quedaron completamente destruidas en la parte frontal.

De acuerdo con RPP, medio local de Perú, decenas de turistas nacionales y extranjeros fueron evacuados de los dos trenes y trasladados a diferentes centros de salud. Reportan, además, que una persona murió y 30 más quedaron heridas de gravedad, pero esas cifras podrían cambiar en cualquier momento.

Uno de los maquinistas murió en el choque de trenes rumbo a Machu Picchu

¿Quién fue la persona que murió? De acuerdo con el citado medio, se trata de uno de los dos maquinistas que conducían las locomotoras, identificado como Roberto Cárdenas.

“El día de hoy, a las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y Perurail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales. Se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos. Lamentamos lo ocurrido y estaremos brindando mayor información”, fue el comunicado de Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur oriente del país.

La empresa PeruRail emitió su propio comunicado sobre las acciones que tomaron tras el choque de trenes, pero de momento las causas que llevaron al impacto siguen bajo investigación.

En México apenas el fin de semana vivimos una tragedia similar, con el descarrilamiento del tren interoceánico, así que entendemos muy bien por lo que están pasando en estos momentos en Perú.