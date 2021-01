Estados Unidos responde: Se reservan el derecho de reiniciar caso Cienfuegos

“La vida te da sorpresas; sorpresas te da la vida”, diría Rubén Blades. Y sí, después de que ayer nos cayera la repentina noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) no ejercerá ninguna acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, hoy se pudo saber que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reservará el derecho de reiniciar su investigación en contra de este dirigente militar.

¿Cuál ha sido todo el peregrinaje de Cienfuegos?

Como todos saben, la justicia del país vecino comenzó un juicio en contra del general Salvador Cienfuegos por varios cargos relacionados al narcotráfico, pues señalaban que durante su cargo como secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el militar tuvo relaciones con un grupo criminal para la venta de drogas y el lavado de dinero. De hecho, este caso comenzó con una investigación de la Administración de Control de Drogas​ (DEA).

Después las cosas empezaron a volverse un poco turbias cuando el gobierno de nuestro país solicitó su extradición para “comenzar un proceso judicial” en contra del general. Sin embargo, a poco de haber llegado al país, la FGR anunció que se le notificó sobre la investigación que había en su contra y que seguiría el proceso en libertad.

Pues sí, aunque no sorprende lo que se dio a conocer apenas, a muchos ha dejado pensando lo que anunciaron ayer las autoridades mexicanas: que la Fiscalía no realizará ninguna acción legal en contra de Salvador Cienfuegos después de analizar los elementos que envió Estados Unidos, pues determinaron que no tuvo comunicación con ningún grupo criminal.

Incluso, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esta decisión de la Fiscalía era respaldada por su gobierno.

¿Qué dijeron las autoridades de Estados Unidos?

Pues bueno, como decíamos al inicio, siempre llegan más sorpresas y la siguiente es una de ellas, ya que de acuerdo al periodista Ariel Moutsatsos, la vocera del Departamento de Justicia de Estados Unidos, le señaló lo siguiente: “Los Estados Unidos se reserva el derecho de reiniciar su persecución de Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace”.

Al parecer esta narcoserie historia aún no termina y tiene más tela de donde cortar. Mientras tanto, acá andaremos al pendiente de las noticias que salgan al respecto.