“Nada que ver”: Claudia Sheinbaum niega que aparición en El País sea campaña rumbo a 2024

¡Cómo se ha hablado de Claudia Sheinbaum este fin de semana! La jefa de Gobierno de CDMX fue tendencia principalmente por una razón: la entrevista que dio para El País donde la ponen como “el futuro de México”.

Claro, que la mandataria de una capital como la CDMX dé una entrevista para un medio internacional no tiene nada de extraño. El tema fue que ese titular generó mucha polémica por aquello de que el nombre de Claudia Sheinbaum suena (y muy fuerte) como posible candidata de Morena para buscar la presidencia en 2024.

Claudia Sheinbaum y su polémica portada en revista de El País

La entrevista fue publicada por El País este 20 de noviembre por la noche, pero horas antes ya se había reveledo que, de hecho, la jefa de Gobierno ocuparía la portada de su revista semanal precisamente por ese artículo.

Y sí, la imagen de Sheinbaum con el mensaje “el futuro de México”, pisó fuerte entre la sociedad mexicana porque a toooooods nos vino a la mente el “Saving Mexico” de Peña NIeto, ¿verdad?

Es por lo anterior que, más allá de lo que se dice en esa entrevista, muchos comenzaron a hacer suposiciones de que se trata de una entrevista que la propia mandataria buscó para posicionar su imagen. Y es que aunque todavía falta rato para que AMLO deje el cargo, mucho se señala que tanto ella como Ebrard ya están en plena campaña.

Claudia Sheinbaum y el futuro de México. Mi entrevista con la jefa de Gobierno. Con fotos de @anahop https://t.co/OLJ7Imly0S — Javier Lafuente (@lafuentejavi) November 21, 2021

Pero este domingo, en conferencia de prensa, ella misma rechazó esa posibilidad. Claudia Sheinbaum aseguró que no pagó absolutamente nada para aparecer en la portada de la revista semanal de El País, ni en otros medios internacionales como la BBC y The Economist, donde también apareció esta semana.

Les comparto la charla que tuve con @LauraTrevelyan de la @BBCLondonNews. Hablamos sobre reactivación económica y recuperación de empleos. Además, la manera en que atendemos las causas que provocan violencia, como la construcción de 2 Universidades. Y más temas de la Ciudad. pic.twitter.com/5Sp7p0HiBz — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 17, 2021

Niega que todo eso forme parte de una campaña para 2024

David Santiago, de Expansión Política, le cuestionó sobre lo anterior durante el evento para la Instalación del Gabinete de Seguridad en Azcapotzalco y acá te va su respuesta:

“Son entevistas que nos han estado solicitando, no es que las hayamos buscado. En The Economist mucho tiempo me habían solicitado el artículo y finalmente tuve tiempo de escribirlo y se publicó. La BBC estuvo en México y entrevistó a mucha gente, entre otras pues fui alguna de las que se entrevistó. Y en el caso de El País también nos habian estado buscando”, respondió.

La jefa de Gobierno rechazó categóricamente que el Gobierno, Morena o ella misma hayan soltado billete para esas publicaciones: “Jamás haríamos eso, de pagar por una publicación de ese tipo ni mucho menos”.

“Me preocupa el trabajo, no la imagen”, fue una de las frases de Claudia Sheinbaum que más eco hizo tras la publicación de la entrevista con El País. Sólo queda prguntar, ¿tú crees que esto de veras no tenga relación con el 2024? Ya el tiempo dirá…