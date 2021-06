“NYT busca confrontar a la 4T”: La respuesta de Sheinbaum ante investigación sobre Línea 12

Vaya manera de levantarnos de la cama en un domingo tan nubladito —y lluvioso en ciertas zonas—. The New York Times (NYT) anda en boca de todos los mexicanos por una investigación donde señala a Marcelo Ebrard y hasta a Carlos Slim como algunos de los responsables por la tragedia en la Línea 12… pero Claudia Sheinbaum ya salió a tirar esquina.

La investigación del NYT sobre la Línea 12

El artículo del NYT, publicado este domingo, se basa en la historia de las hermanas Tania y Nancy Lezama. Tania permanece en el hospital tras el colapso del Metro, y Nancy fue una de las 26 personas que murieron aquella noche del 3 de mayo.

La verdad es que el artículo del medio estadounidense está muy completo, con gráficos y toda la cosa. Pero si quieres chutarte la información un poquito más digerida, te dejamos por acá una síntesis de la investigación donde señalan principalmente “graves fallas en su construcción” (por eso mencionan tanto a Ebrard y a Slim).

La respuesta de Claudia Sheinbaum

El objetivo acá es mostrarte la respuesta de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Porque sí, muy tempranito esta mañana, Sheinbaum se pronunció sobre la investigación del NYT, principalmente para descartar que la información del medio estadounidense se haya filtrado desde su administración.

“Sobre el artículo que aparece en el NYT el día de hoy sobre la línea 12 y la afirmación que algunos han hecho de que la información provino del gobierno de la Ciudad, aclaro de forma categórica que nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer nuestro trabajo“, indicó.

La jefa de Gobierno no fue tan diplomática esta vez, como suele serlo siempre. En el segundo tuit de su hilo, aseguró que The New York Times ha buscado confrontar a la 4T desde hace tiempo, básicamente insinuando que no le darían una primicia así a un medio que no los ha tratado nada bien.

“nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer nuestro trabajo. Y menos a un medio que ha buscado confrontar a la 4a Transformación. Hemos sido muy responsables en esperar los dictámenes técnicos, profesionales. No es nuestro estilo filtrar información y nunca lo será. ¡Nos caracteriza decir la verdad de forma directa sin ningún intermediarios!”, escribió.

Atender a víctimas e investigar causas, la prioridad del gobierno capitalino

La sucesora de Ebrard aseguró que para su gobierno la prioridad ha sido atender a las víctimas de la tragedia en la Línea 12 mientras se buscan las causas “de forma profesional”; pero aclaró que las sanciones no le corresponden a ella, sino a otras instancias. “Habría que preguntarse qué intereses no esclarecidos están detrás de este artículo”, finaliza su mensaje.

Ya nos echamos un clavado también en las redes de Ebrard, pero hasta la mañana de este domingo, el secretario de Relaciones Exteriores no ha dicho nada sobre la investigación donde le cargan tanta responsabilidad por lo sucedido en la Línea 12.