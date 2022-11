¿Neta un concierto neonazi en México? Pues, por increíble que parezca, sucedió y, luego de que éste fue denunciado en medios, las autoridades de la CDMX decidieron tomar medidas.

De acuerdo con el secretario del Gobierno de la CDMX, Martí Batres, el lugar conocido como Salón Pentatlón fue clausurado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA). En dicho sitio, ubicado en Santa María La Ribera, fue donde se dio chance de celebrar el concierto neonazi.

Fue en El País donde se publicó el artículo que denunció el concierto clandestino que logró reunir a cientos de neonazis. “Las esvásticas y los gritos y tatuajes hitlerianos se repetían en la sala en la que actuaron bandas mexicanas y españolas”, señala el texto publicado por el diario ibérico.

Según el medio, no es la primera vez que se da un concierto en el que la música sirve de pretexto para corear consignas que harían ruborizar al mismísimo Adolf Hitler… pero sí se puede decir que es el evento que más “ultras” ha logrado reunir: aproximadamente 300 neofascistas.

Captura de pantalla

El periodista del país que se aventó el artículo titulado “Cientos de neonazis celebran un salvaje concierto clandestino en la capital mexicana” deja ver que quienes asisten a estos eventos se organizan para evitar ser descubiertos.

Según lo que indica, la celebración del concierto titulado “El Imperio Contraataca” ya se sabía desde meses antes entre la comunidad neonazi que hay en el país: la persona a la que acompañó el periodista compró su entrada tres meses antes, pero sin saber donde se daría el show. Esa información se supo un día antes del concierto, el cual se realizó el 29 de octubre. Apenitas.

Captura de pantalla

“Los nuevos tiempos son una mierda, ¿dónde ha quedado la vieja escuela que no dudaba en pelear?”, “Putos maricones que ensucian mi ciudad, ¡cuélgenlos y quémenlos!” y “¡Al arma! ¡Al arma! ¡Al arma soy fascista, terror del comunista!,” fueron algunos de los versos de hitazos del llamado “rock contra el comunismo” del que son fanáticos los asistentes al Salón Pentatlón.

…asistentes que, según El País, forman un grupo cerrado en el que los integrantes se conocen y pobre de aquel extraño que comience a despertar sospechas.

Captura de pantalla

Hasta el momento el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha dicho nada sobre la presencia de grupos neonazis en la CDMX. Debería: ya es un hecho.

“Afortunadamente, no ha habido brotes masivos, son aislados, pero de todas formas no podemos permitir que esto suceda y hay que evitar que crezca”, comentó para El País el especialista Jaime Romanowsky. Esto lo hizo no con motivo del concierto, sino de la boda que hace unos meses se celebró en Tlaxcala con temática nazi.

Sí, despertó bromas y risas en redes, peeeero deja en evidencia que el neonazi es un movimiento que ya tiene presencia en diversas partes del país.