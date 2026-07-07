Lo que necesito saber:

Este anuncio ha traído de vuelta a la conversación el feminicidio de la periodista Roxana Guzmán, pues las personas aseguran que la gobernadora está más preocupada en una remodelación que en atender a los problemas de Veracruz.

Con la novedad de que Rocío Nahle le pondrá el nombre de la primera mujer gobernadora de Veracruz a un salón del Palacio de Gobierno que están remodelando… pero, resulta que ¡esa es ella misma!

"No hay tema por ser periodistas": Rocío Nahle sobre los casos de Roxana Guzmán y Luis Ángel López
Foto: @rocionahle

Rocío Nahle anuncia que pondrá su nombre a un salón del Palacio de Gobierno

No, no es broma. Durante conferencia, la mandataria veracruzana reveló que el Palacio de Gobierno se encuentra en remodelación y anunció que uno de los salones llevará un nombre que está generando polémica…

Según la mandataria, el espacio llevará el nombre de la primera mujer gobernadora de estado y no es otra persona que ¡ella misma! Este se trata de un gesto que, según dijo, busca reconocer la historia.

“Decidimos arreglar; quedó un salón grande, muy bonito, que vamos a ponerle el nombre de una mujer. Queremos ponerle el nombre de una mujer, pues porque es la primera mujer que es gobernadora (de Veracruz)”, declaró.

Prioridades en Veracruz: remodelación de sus instalaciones

Esta polémica ha traído de vuelta a la conversación el feminicidio de la periodista Roxana Guzmán y la ola de violencia que viven en Veracruz.

Y es que en redes sociales han comentado que la prioridad de la gobernadora es remodelar el Palacio de Gobierno y no todos los problemas que enfrentan.

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