¿Cómo y cuándo ver el aterrizaje del Perseverance de la NASA en Marte?

¡Pay attention! Como muchos saben, desde hace una semana llegaron los exploradores de Emiratos Arabes y China al plantea rojo; sin embargo, ahora es el turno del Perseverance de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), de Estados Unidos, el cual se espera que llegué a Marte mañana, 18 de febrero, por lo que acá te decimos cómo y cuándo verlo.

El Perseverance es un explorador que hizo un viaje de 470 millones de kilómetros para cumplir con la impresionante misión de buscar alguna pista de si hubo vida en Marte. No solo eso, también la NASA busca saber que tan probable es que se pueda habitar este planeta vecino de la Tierra.

Junto a él llegará también Ingenuity, un aparato al que han llamado el Helicóptero de Marte y con el cual buscan que se de el primer vuelo piloteado a la atmósfera de Marte.

El Perseverance es un carro de tres metros de largo, 2.7 metros de ancho y de dos metros de alto que pesa menos que un auto compacto. Tiene seis llantas, sistema de temperatura, varias cámaras y un taladro que recogerá muestras. De hecho buscan que extraiga oxígeno de la atmósfera del planeta rojo para hacer una prueba, la cual si sale exitosa, significará que en el futuro podrán hacerse exploraciones humanas.

¡Vamos con lo más importante! Si al igual que nosotros te entusiasma ver el aterrizaje de Perseverance de la NASA en Marte, tienes que saber que por medio de Twitter podrás verlo. Sí, la red social del pajarito azul trasmitirá en vivo este jueves 18 de febrero, este importante evento espacial.

Solamente deberás unirte a la conversación para seguir la transmisión en vivo a partir de las 11:30 horas, y después de poco más de una hora, se confirmará el aterrizaje. Además la agencia espacial realizará una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, la cual contará con opiniones de expertos, como del astronauta Zena Cardman (@zenanaut), la geoquímica Heather Valeah Graham y el ingeniero de sistemas de entrada, descenso y aterrizaje Adam Nelessen.

Si te pierdes esta oportunidad, no te preocupes; también podrás seguir la retransmisión en directo de la conferencia de prensa de la NASA el lunes 22 de febrero, cuando se revelarán los primeros sonidos e imágenes de Marte.

Para seguir la conversación el día de mañana, te recomendamos seguir principalmente la cuenta oficial de la NASA (@NASA), el hashtag #SpaceTwitter o cualquiera de las cuentas especializadas en temas del espacio y del planeta Marte.

🔴 LIVE: Join leading #CountdownToMars experts as they discuss how our @NASAPersevere rover will search for ancient microbial life on Mars, and collect rock & soil samples for a future mission to return to Earth: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/AgSAq05iOM

— NASA (@NASA) February 17, 2021