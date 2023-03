Con tantas lluvias y hasta granizadas, los capitalinos luego sufren de cuadras llenas de agua porque el drenaje no funciona bien; por esa razón, acá les contamos cómo pueden reportar calles inundadas y coladeras tapadas en la CDMX.

¿Qué dependencia se encarga del drenaje?

Como les contábamos aquí arriba, por tantas lluvias y granizadas, les queremos explicar cómo pueden reportar calles inundadas y coladeras tapadas en la CDMX. Sí, esto lo pueden hacer con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro // ¿Cómo reportar calles inundadas y coladeras tapadas en CDMX?

Esta es la dependencia capitalina que se encarga de brindar el servicio público de suministro de agua potable; peeero… también es su chamba el drenaje, alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales.

¿Cómo reportar calles inundadas y coladeras tapadas en CDMX?

Para contactarse con el SACMEX tienen que hablar al teléfono 55 56 54 32 10, o por medio del correo electrónico atnsacmex@gmail.com, así como en todas sus redes sociales.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM // ¿Cómo reportar calles inundadas en CDMX?

¡Ojo! Para que atiendan su solicitud, les pedirán datos como los siguientes: nombre completo, teléfono y correo electrónico para recibir avisos, dirección de la calle inundada o coladera tapada.

Eso sí, igual puede reportar estos incidentes al 911, o también al Locatel al número 55 56 58 11 11.

Activan el C5 Lluvias

Por otra parte, cabe señalar que en conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que debido a las precipitaciones recientes, comenzó el C5 Lluvias, en el cual colaboran el Sistema de Aguas de la CDMX, Protección Civil y la Secretaría de Bienestar.

Foto: Omar Martínez-Cuartoscuro. // Lluvia y tormenta eléctrica en CDMX.

Sí, señaló que se trata de un programa que se aplica durante la temporada de lluvias solamente, pero que debido a las de los últimos días, se decidió implementar para atender a la población afectada.

En fin… Para que no tengan que reportar calles inundadas o coladeras tapadas, las autoridades capitalinas piden no echar grasas ni aceites en las coladeras, no tirar basura en la calle, barrerlas, no acumular tierra ni hojas, y evitar tirar colillas de cigarros.