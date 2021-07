Así fue el plan del gobierno de AMLO y la UNOPS para la compra de medicamentos

En medio de las protestas de las familias de niños y niñas con cáncer, en la mañanera de este 20 de julio la Secretaría de Salud presentó la compra de mil 38 claves —entre ellas, las correspondientes a los medicamentos oncológicos— mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Para AMLO y Jorge Alcocer, secretario de Salud, se trata de una buena noticia, después de un largo camino por conseguir las claves de los medicamentos necesarios para su distribución de manera gratuita en los hospitales de nuestro país.

En general, el mecanismo para conseguir estos medicamentos —mediante la intervención de la UNOPS y, por otra parte, a nivel regional y a cargo del gobierno Federal— dio como resultado la adjudicación de mil 842 claves que representan un volumen de dos mil 624 millones 768 mil 642 de piezas.

Y que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, representa el 93.5% del volumen de piezas originalmente requeridas.

Van los detalles de esta noticia también esperada por las familias de niños y niñas con cáncer y en general, por la población que le ha dado seguimiento al desabasto de medicamentos.

Resultados de las compras de medicamentos vía la UNOPS y el gobierno de AMLO

Aquí Jorge Alcocer explicó que hubo dos vías para conseguir las claves de los medicamentos: una por la UNOPS y la otra fue coordinada por el propio gobierno Federal.

En el caso de la UNOPS, se logró cubrir 693 claves de medicamentos y 345 claves de material de curación. En total, fueron mil 38 claves las adjudicadas vía Naciones Unidas —de estas, se han formalizado 995 contratos.

El volumen de los medicamentos y materiales de curación corresponde a 895 millones 375 mil 613 piezas ya adquiridas.

Sin embargo, Alcocer explicó que el mecanismo de la UNOPS no alcanzó a cubrir 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación —por varias razones como que las empresas no cumplían con los requisitos mínimos o manejaban precios que no eran razonables.

Así que aquí entró el gobierno Federal, que por su cuenta se coordinó para conseguir 493 claves de medicamentos y 311 de material de curación.

Juntos —el mix entre el mecanismo de la UNOPS y el gobierno Federal— el total de claves de medicamentos conseguidas fue de mil 186 y de material de curación, 656.

Lo que dio un volumen total de más de 2.624 millones de piezas.

Los medicamentos oncológicos

En cuanto a los medicamentos oncológicos —importantísimos y necesarios para niños y niñas con cáncer así como las personas que padecen esta enfermedad—, Alcocer explicó que aquí intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para poder cubrir 23 claves de alto consumo y cuatro de abasto necesario.

Para lograrlo, la SRE fue apoyada por las embajadas de India, Argentina, Corea del Sur, Canadá, Francia, Alemania y Cuba.

¿Qué hay de la UNOPS? Vía el mecanismo de la ONU, se logró conseguir 132 claves.

Y, ¿cómo será la entrega?

De acuerdo con Alcocer, ya es un hecho que en nuestro país hay 196.5 millones de piezas de medicamentos y material de curación.

De estas, 25.8 millones ya fueron entregadas a las instituciones públicas mientras 170.7 millones están en tránsito.

El plan también es que con el mecanismo de la UNOPS se mantenga la cobertura —y garantía— de los medicamentos hasta mayo de 2022 y renovar ciclo por ciclo este proceso hasta que se convierta en la vía oficial de compras del gobierno. Es decir, será una compra multianual que abarcará hasta 2024.