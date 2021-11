Soltera y no haber estado embarazada: Las polémicas condiciones de un concurso de belleza en Zacatecas

¿Cómo meterte en un lío con unas simples palabras? Acá la respuesta. Un concurso de belleza allá en Zacatecas generó todo tipo de reacciones por las bases que dispusieron sus organizadores para realizarlo. Pérate tantito, ahorita las vas a conocer a fondo.

¿Qué se necesita para ser reina de un concurso de belleza en Zacatecas? Siga leyendo…

Vámonos hasta el municipio de Villa García Zacatecas, lugar donde se busca a la nueva reina de la FEREVIGA 2021 (Feria Regional de Villa García). El tema es que pusieron una serie de condiciones para quien aspirara a tal honor, que resultan un tanto controversiales.

“¿Ter gustaría ser la nueva reina de la FEREVIGA 2021? ¡Inscríbete!”, se leía en el post de Facebook del H. Ayuntamiento del mencionado municipio (se leía, tiempo pasado, porque ya bajaron su publicación).

Pero como dijimos, las condiciones para poder inscribirse no gustaron del todo. Eran las siguientes:

Ser originaria de la cabecera municipal

Porte y belleza

Edad de 17 a 22 años

Disponibilidad de tiempo

Facilidad de palabra

Buena presentación

No haber estado embarazada

Ser soltera, no haber estado casada ni en unión libre

Activistas critican al certamen y sus polémicas bases

Y pues sí… si ya de por sí los concursos de belleza han dejado de ser tan bien vistos como en el pasado por los señalamientos de cosificación hacia el cuerpo de las mujeres, ese tipo de condiciones no ayudan en nada a mejorar su imagen ni propósito.

De acuerdo con La Opinión, diferentes activistas y feministas tacharon de discriminatorio y misógino tal concurso de belleza en Zacatecas. Leticia Torres, por ejemplo, señaló que ese clase de certámenes (de hecho) ya están prohibidos. “Las autoridades municipales que promueven este certamen pueden hacerse acreedoras a diferentes sanciones, ignorar la ley no exime de quien la violenta de ser sancionado”, declaró.

El ayuntamiento de Villa García Zacatecas no ha dicho nada nuevo sobre esto, como te decía antes, únicamente eliminó el post donde invitaba a todas las mujeres —que no se hayan casado ni vivido con alguien y que no hayan estado embarazadas— para que se inscribieran a su concurso de belleza. Estaría bueno saber sus argumentos para decidir esas condiciones, ¿no?