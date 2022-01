“¡Son unas moscas!”: Conductor de TV regaña con mucha enjundia a los antivacunas… y se hace viral

Historias curiosas que se te aparecen cuando te asomas a las redes sociales o la televisión local. Ahora nos pasó con un conductor de TV en Guadalajara que terminó haciéndose viral por su forma tan… emotiva, digamos, de regañar a las personas que decidieron no vacunarse, también conocidos como antivacunas.

Según él estaba tratando de enviar un “mensaje contundente”, pero sí le echó bastante enjundia.

“Todos los que son antivacunas para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de ser abejitas. A las moscas les gusta estar en la popó, pues quédense en la popó. No me importa”, comenzaba el conductor jalisciense. “Pero sí me importa que no me contagien”.

Y de ahí, el conductor que se llama Leonardo Schwebel y encabeza esa sección de un programa en Telediario de Guadalajara, agarró patín en su editorial televisada.

La libertad no te da derecho de fregar al prójimo”, fue la frase que calentó motores para lo que se venía. Se las compartimos textual para que no se pierdan ni uno de sus comentarios en las que dijo más veces “imbécil” que las que Cristian Castro ha dicho “azul”.

“Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. Ponte el cubrebocas”.

Terminó con un “ahí te voy”, lanzándose a la cámara. Corre el video completo, pero por ahí del 3:24 es cuando se pone intenso el regaño.

Más allá del regaño, Leonardo Schwebel —que alguna vez se había hecho viral hace unos meses por “hacer un Alfredo Adame” mentársela a sus seguidores en una transmisión de streaming—, se estaba refiriendo a una serie de nuevas medidas en Jalisco que impactarán en el uso de vacunas y los lugares a los que llaman “antivacunas” podrían entrar.

ACÁ TE LAS CONTAMOS, pero si quieres un resumen: pedirán certificados de vacunación para ir a bares, antros, estadios o casinos.