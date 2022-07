Pues como ya se “inauguró” Dos Bocas, parece que Rocío Nahle dirá – como Leonard Nimoy – : “mi misión aquí ha terminado”… y ahora suena para ir por la gubernatura de Veracruz. Pequeño detalle: no es veracruzana. Pero nada que una modificación constitucional no arregle.

En el Congreso de Veracruz se dio entrada la discusión de la llamada “Ley Nahle”, con la cual se modificaría el artículo de la Constitución del Estado que habla sobre quienes pueden ser considerados ciudadanos de la entidad.

Foto: Congreso Veracruz

De aprobarse, mexicanos nacidos fuera de Veracruz, pero con hijos oriundos de la entidad o con residencia efectiva de cinco años, ya podrían ser calificados como jarochos.

¿Y por qué “Ley Nahle”? Bueno, porque la oposición considera que esta ley está diseñada específicamente para ayudar a que la mencionada Rocío Nahle (de origen zacatecano) pueda aspirar a ser candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz.

“No puede suceder, porque el derecho no aplica así, los hijos no le dan estatus a los padres, es al revés. Es una triquiñuela para imponer a una candidata, sin llevar siquiera un proceso interno”, denunció el coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gil Rullán.

Foto: @rocionahle

En defensa de la iniciativa de decreto presentada por la diputada de Morena, Magaly Armenta, ya hasta salió el gober de Veracruz, Cuitláhuac García: “Tenemos mandatarios que no nacieron en su estado y que están gobernando debido a esa resolución. Pienso que todos los Congresos locales tienen que sintonizarse”, señaló en cita recogida por La Jornada.

Lo que olvida el buen Cuitláhuac es que hace no mucho, Miguel Ángel Yunes perdió la candidatura del PAN a la alcaldía de Veracruz… por ese detallito que ahora se le quiere pasar a Nahle (en caso de que sea beneficiada). Modificación de leyes a conveniencia, le llaman.

“Sería valioso ver qué mecanismo se va a usar para confirmar que la propuesta es general y no particular, dedicada a una sola persona”, señaló Gil Rullán, quien advirtió que, en caso de una aprobación de la iniciativa, llevará el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con La Jornada, para que pase la “Ley Nahle” se necesita que ésta se vote en dos periodos ordinarios de sesiones. Debe que tener, mínimo, el voto de 32 diputados y, luego, ser avalada por no menos de 107 cabildos.