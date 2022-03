“Que tiemble el Estado”: Consignas y canciones que se escucharán en las marchas del 8M

Como todos los años, miles de mujeres en México y en el mundo salen a las calles el 8 de marzo para pedir un alto a la violencia de género, justicia por todas las víctimas de feminicidio, que las agresiones contra las mujeres se detengan, que no tengamos que salir a las calles a protestar…

Y como las luchas también se cantan, hay ciertas consignas y canciones que se escucharon, que se escuchan y que se escucharán a una sola voz en las marchas. Acá dejamos algunas de ellas…

Consignas y canciones en la lucha por las mujeres

Empezamos con “Un violador en tu camino”, una de las canciones más conocidas de la lucha feminista.

Esta canción fue creada, en un inicio como una obra de teatro que jamás se estreno, por la colectiva La Tesis. La letra, la coreografía y la iconografía se volvieron virales en redes sociales en muy poco tiempo, en el 2019. Después de eso miles de mujeres en Latinoamérica y en todo el mundo la usaron para levantar la voz.

“El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es feminicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero. El violador eres tú”

Luego tenemos la versión de Arroz con Leche, la tradicional canción que los niñes aprenden en la escuela. Solo que recientemente se ha hecho viral una nueva versión, una versión que enaltece a las mujeres y enaltece la equidad de género.

“Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que crea en sí misma y salga a luchar en busca de sus sueños y más libertad. Valiente sí, sumisa no. Feliz, alegre, fuerte te quiero yo”

¿Se acuerdan de la canción de Mi Muñeca Me Habló, del programa chileno 31 minutos? Pues la letra de esta canción también fue utilizada para la lucha feminista: “Mi muñeca me habló, me dijo lucha…” Esta canción fue modificada por una compañera del colectivo chileno Callejeras Autoconvocadas. La canción fue cortada por decenas de mujeres frente a la catedral de Concepción, en el sur de Chile.

Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir, lo que pasa en mi país. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que hoy depende de ti, que mejore este país.

Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle, que peleen como mujeres, se rebelen al estado. Digan chao al patriarcado, el feminismo ha llegado.

Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir, lo que pasa en mi país. Me dijo cosas muy horrendas que no te voy a negar, que tenemos una ministra que no sirve pa’na, que el presidente es un corrupto y que tiene que renunciar, pero seguimos en la lucha porque vamos a triunfar.

Algo similar a lo que pasó con las canciones anteriores pasó con La Bamba, una canción tradicional mexicana, un son jarocho.

Mujeres en la calle, mujeres en la calle las van a ver porque el patriarcado se va a caer, se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer. Lo va a vencer, lo va a vender, el feminismo lo va a vencer. De todos los colores me gusta el verde si es legal el aborto, si es legal el aborto ninguna pierde ay arriba y arriba, hay arriba, arriba iré porque soy feminista, porque soy feminista yo lucharé. El amor y los celos son de cuidado porque son traicioneros, porque son traicioneros hay que alejarse.

Y no solo es la Bamba, también se han creado versos feministas para los sones como el Aguanieve y el Buscapiés.

Algo similar a este verso feminista es la consigna:

¡Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer. Lo va a vencer, lo va a vender, el feminismo lo va a vencer!

Por su puesto no puede faltar Canción sin miedo, compuesta por Vivir Quintana.

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que tiemblen los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas

A cada minuto, de cada semana

Nos roban amigas, nos matan hermanas

Destrozan sus cuerpos, los desaparecen

No olvide sus nombres, por favor, señor presidente

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte “¡nos queremos vivas!”

Que caiga con fuerza el feminicida

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo

Si un día algún fulano te apaga los ojos

Ya nada me calla, ya todo me sobra

Si tocan a una, respondemos todas

Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa

Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas

Y soy esta que te hará pagar las cuentas

¡Justicia, justicia, justicia!

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte “¡nos queremos vivas!”

Que caiga con fuerza el feminicida

Que caiga con fuerza el feminicida

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor