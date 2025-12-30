Lo que necesitas saber: Se descubrió que la contaminación en el aire es un factor que incluso afecta a las personas que no tienen historial familiar con demencia.

Siguen llegando las malas noticias sobre el medio ambiente y nuestra salud. Luego de que se diera a conocer que en la CDMX nos la pasamos respirando contaminación el 80% de los días del año, un estudio reveló que la contaminación es un factor que causa mayor riesgo de padecer demencia.

Foto ilustrativa: Pixabay

Contaminación del aire causa mayor riesgo de demencia

Tras una investigación publicada por Nature en la que se analizaron a 56 millones de personas, se descubrió que vivir constantemente con aire contaminado aumenta las probabilidades de padecer demencia.

Por mucho tiempo se creía que este problema invisible solo dañaba los pulmones, aunque el estudio reveló que el aire contaminado viaja por la sangre y llega hasta la mente.

Lo más preocupante de todo es que este problema es cada vez más frecuente en todos lados. Además de que la contaminación es un factor que incluso afecta a las personas que no tienen historial familiar con demencia.

La contaminación en Nueva Delhi / Captura de pantalla (X)

El 2025 superó al 2024 en mala calidad del aire y parece que va en aumento cada año

Como podrás imaginar, el 2025 superó al 2024 respecto a la contaminación, pues el año pasado tuvimos el 77% de los días con mala calidad del aire.

Y la cosa pinta para ir de mala a peor, pues en el 2023 tuvimos un 33% de días con contaminación, un aumento muy grande y que, si seguimos igual, en el 2026 también aumentará…