Junto a Salgado Macedonio: Claudia Sheinbaum critica el machismo en toma de protesta de ‘La Torita’

De entre todas las polémicas que se vivieron en este país antes, durante y después de las elecciones del pasado 6 de junio, el tema de Félix Salgado Macedonio fue el más complejo, sin duda. Él sigue en la mira como un presunto violador y es por eso que la crítica de Claudia Sheinbaum hacia el machismo luego de compartir evento con él, llamó mucho la atención en redes.

Evelyn Salgado ya es la gobernadora de Guerrero

Resulta que finalmente, este 15 de octubre, Evelyn Salgado se convirtió en gobernadora de Guerrero luego de todo el escándalo que significó la candidatura de su padre, la cual ocupó ella porque dicen los de Morena que la ganó justamente en una encuesta (también muy polémica).

Y sí, a la toma de protesta acudieron figuras de la política mexicana como la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. Pero más allá del evento como tal, fue un tuit de la mandataria lo que hizo brincar a más de un usuario de Twitter.

La jefa de gobierno @Claudiashein tranquilamente al lado de un presunto violador. Aplausos para el gobierno más feminista en la historia de México.👏🏻 pic.twitter.com/rXyBA4Zp98 — Alejandra Aguayo (@alejandraguayoa) October 16, 2021

Sheinbaum sentada al lado de un violador mientras tuitea sobre feminismo es de lo más cómico que verán. pic.twitter.com/dGEjzAQ9zN — General Cristóbal (@GRALCristobal) October 16, 2021

La critica de Claudia Sheinbaum al machismo tras el evento

Pasa que aunque ya todos ubicamos bien a Evelyn Salgado, para muchos continúa siendo “la hija de Félix Salgado Macedonio”. Tons Claudia Sheinbaum consideró que eso es una muestra de machismo y lo expresó en redes sociales:

“Asistí a la toma de protesta de Evelyn Salgado, primera gobernadora de Guerrero. Por cierto, no hay nada más machista que referirse a una mujer como la hija de, la esposa de, etc; como si las mujeres fuéramos pertenencia de alguien. Felicidades a Evelyn por su triunfo y capacidad“, escribió Claudia Sheinbaum en Twitter.

Junto a dicho mensaje, la jefa de Gobierno de CDMX compartió unas fotografías de la toma de protesta allá en Guerrero. Y bueno, en una de ellas se ve que estuvo sentada nada menos que junto a Félix Salgado Macedonio. Y pues claro, fue eso lo que hizo que su mensaje contra el machismo no cuajara del todo por las acusaciones de abuso, machismo y violación que el Senador tiene encima.

¿Pero que no el partido siempre ha presentado a la hoy gobernadora como “hija de Salgado Macedonio”?

Quizá Claudia Sheinbaum no anduvo muy enterada de que eso de llamarle “hija de” Salgado Macedonio, no fue una iniciativa sólo de la sociedad o los medios. ¿Si te acuerdas, no? En la papeleta para votar por el próximo gobernador o gobernadora de Guerrero, Morena se encargó de que ella apareciera como “La Torita” (porque a Félix le dicen “El Toro”).

Y ya desde antes, en la encuesta donde ella ganó la candidatura, el partido taaaambién manejó su nombre como “Hija de Félix” (gua gua guaaaa). Así que pues igual y la crítica de Claudia Sheinbaum debería empezar por su partido, ¿no?