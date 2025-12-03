Cuántos salarios mínimos necesitas para… ir al Mundial o pagar la renta

Lo que necesitas saber: En 2026, el salario mínimo mensual en México —excepto la Zona Libre de la Frontera Norte— será de 9 mil 582.47 pesos.

Habemus aumento del salario mínimo para 2026 y, a propósito de esta noticia, por acá checamos cuántos salarios mínimos se necesitan para actividades de entretenimiento como ir a un partido del Mundial en México, un festival de música o cosas más formales como pagar una renta.

Además de que, por mera curiosidad, trasladamos estos gastos como si tuviéramos el salario de un diputado mexa, a ver qué tanto cambia la cosa y esto encontramos.

Salario mínimo 2026

Resulta y resalta que a partir del 1° de enero de 2026 el salario mínimo será de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte estará en 440.87 pesos.

Ahora bien, en términos mensuales la Zona Libre de la Frontera Norte tendrá un salario mínimo mensual de 13 mil 409.80 pesotes y en el resto de México quedará en 9 mil 582.47 pesos.

Vale la pena recordar que el salario mínimo existe como una medida para proteger a los trabajadores y las trabajadoras contra el pago de remuneraciones o pagos indebidamente bajos.

Contar con un salario mínimo ayuda a que la fuerza laboral se beneficie de una justa distribución del dinero, además de que forma parte de las políticas de un gobierno para reducir la pobreza o desigualdad económica.

¿Cuántos salarios mínimos necesitas para pagar la renta?

Para hacer este ejercicio tomamos como base el salario mínimo de 2026 y buscamos la renta de un departamento en la alcaldía Azcapotzalco en CDMX.

Y encontramos una renta en 13 mil pesos —podría ser el promedio porque oscilaban entre los 9 y 13 mil 500 dependiendo del tamaño del depa— en la colonia San Álvaro.

Para poder pagarla necesitaríamos de un salario mínimo mensual y 11 salarios mínimos diarios.

Si fuéramos un diputado o una diputada mexa el costo de esta renta representaría tan sólo el 16% del salario —en la Cámara de Diputados el sueldo se ha establecido en 79 mil pesos mensuales.

Juntar los salarios mínimos para asistir a un festival

Para este otro ejercicio tomamos como base los abonos de acceso general del Corona Capital 2025.

El abono en fase 1 costaba 4 mil 490 pesos y en fase 2 el costo era de 5 mil 260 melones.

Entonces, si tomamos como base —de nueva cuenta— el salario mínimo de 2026, necesitaríamos 16 salarios mínimos diarios (5 mil 40 pesos) para comprar un abono en fase 1 y que nos den cambio si lo compramos directo en taquilla.

Para la fase 2 necesitaríamos 17 salarios mínimos diarios o unos 5 mil 355.6 pesos.

En el caso de un diputado mexa los gastos para un abono general en fase 1 tan sólo representa el 5.6% de su sueldo mensual y en segunda fase, el 6.6%.

¿Y para el Mundial?

Si bien la FIFA anunció que, en la primera fase de la venta, los boletos más baratos para el Mundial de 2026 arrancarían a partir de los 60 dólares, lo cierto es que estará difícil encontrarlos a ese precio, sobre todo porque les aplicarán la tarifa dinámica.

Acá les contamos más al respecto. Pero, bueno, partiendo de los 60 dólares —unos mil 96 pesos—, ¿cuántos salarios mínimos se necesitarían para comprar el boleto más barato, sin la tarifa dinámica? 4 salarios mínimos diarios, que serían mil 260 pesos.

Ahora, vámonos con un contraste más fuerte: la FIFA ofrece paquetes para poder lanzarse a los estadios y disfrutar la experiencia del partido.

Le echamos un ojo a sus ofertas y encontramos los paquetes hospitality —que incluyen boletos prémium, comida, bebida y más. En el caso del paquete Champions Club para un partido en México el precio está en 55 mil 350 pesos por persona.

Para comprarlo necesitaríamos 6 salarios mínimos mensuales que serían 57 mil 494.82 pesos, porque con 5 salarios mensuales no la armaríamos.

Si fuéramos un diputado mexicano, el gasto representaría 70.6 casi 71% del sueldo mensual.