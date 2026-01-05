Lo que necesitas saber: Por el accidente ocurrido el 28 de diciembre murieron 14 personas. Varias más necesitaron ser hospitalizadas.

Por medio de un comunicado difundido en diversos medios, familiares y víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico convocaron a una conferencia de prensa en la que darán detalles de esta denuncia penal.

Foto: @ferroistmo

Denuncia va contra todo involucrado en construcción y operación del Tren Interoceánico

Según el anuncio, la denuncia penal será presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y será contra las constructoras de la obra, contratistas y servidores públicos… todo aquel involucrado en los hechos que derivaron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado 28 de diciembre.

“Los afectados, acompañados de su equipo legal, expondrán ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas, así como las graves fallas en la construcción, rehabilitación supervisión y operación de la Línea Z” del Tren Interoceánico, anuncia la convocatoria hecha por la firma de abogados Vega MacGregor Arellano.

Claudia Sheinbaum y familiares de víctimas del tren interoceánico / Foto: @Claudiashein

En conferencia de prensa los abogados de las víctimas darán más detalles

En la conferencia de prensa a la que se convoca a prensa (la cual se realizará este 5 de enero en las instalaciones de la FGR), se darán más detalles de la denuncia penal y, además, se anunciarán las exigencias de las víctimas.

El 28 de diciembre se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el cual viajaban 250 personas. Lamentablemente, por este hecho 14 personas murieron, mientras que 97 tuvieron que ser hospitalizadas.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum anunció apoyos para familiares de las víctimas, sin embargo, parece que no ha sido suficiente.