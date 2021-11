“No quiero escuchar que faltan medicamentos”: AMLO exige a INSABI y Ssa resolver desabasto

Ahora sí, parece que AMLO agarró power de su visita a la ONU y, si allá se puso a exigir a las grandes potencias ponerse las pilas… pues, ya encarrerado, acá agarró contra los funcionarios que nomás parece que se hacen güeyes con lo del desabasto de medicamentos.

Ante las más recientes movilizaciones para exigir el abastecimiento de medicamentos para atender a niños con cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó de la manera que se esperaba (cof, desde hace meses, cof). No criticando las movilizaciones, sino a los responsables de atender la situación.

“Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos”, exigió AMLO durante una reunión que nomás era para ir checando qué acciones se realizarán en Colima, ahora que subió al poder la morenista Indira Vizcaíno. Pero bueeeno, una cosa llevó a la otra y acabó en regaño para los titulares del INSABI y de la Secretaría de Salud, Juan Ferrer y Jorge Alcocer, respectivamente.

“Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos“, sentenció el presidente.

Tres años de gobierno de AMLO y siguen problemas de desabasto

Con el gobierno de López Obrador se concluyeron varios acuerdos con farmacéuticas, llevando al gobierno federal a buscar nuevas formas de surtirse de medicamentos para atender las necesidades de pacientes de hospitales públicos.

La “jugada” no ha salido del todo bien y esto se ha hecho evidente por las constantes protestas de padres de familia de niños con cáncer. La más reciente fue la del pasado 9 de noviembre, en la cual se bloqueó la circulación en la avenida que da a la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Han sido incapaces para comprar y surtir el medicamento que se requiere”, acusó uno los manifestantes del grupo que, de una vez, advirtió que cada martes se realizará la misma protesta, hasta que las autoridades atiendan el desabasto.

Pues bueno, parece que AMLO recibió el mensaje y, ahora sí, de manera un poquito dura y frente a las cámaras, alzó la voz para ya resolver este que es, quizás, uno de los problemas que más críticas ha provocado hacia la 4T.