Es oficial: Fiscalía pide desafuero de Saúl Huerta, exdiputado de Morena, acusado de abuso

Acusado de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado en contra de dos menores de edad, ahora sí la Fiscalía General de Justicia de CDMX pidió el desafuero del diputado —ex de Morena — Saúl Huerta.

Tiene una semana —de manera precisa, el 21 de abril— que Saúl Huerta fue detenido por polis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX en un hotel de la colonia Juárez, donde el diputado fue acusado por presunto abuso sexual en contra de un adolescente.

#FGJCDMX entregó formalmente a Dirección General de Asuntos Jurídicos de @Mx_Diputados, la solicitud de declaración de procedencia (desafuero) del legislador Benjamín Saúl “N”, acusado de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado, en perjuicio de dos menores de edad pic.twitter.com/g5dKIKgXAA

— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 27, 2021

Y cuando parecía que Morena no iba a hacer nada —porque el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que no podían desaforarlo porque el caso no sucedió en su horario laboral—, desde la Secretaría General del partido comenzaron a moverse hasta expulsarlo.

Ahora, sólo falta que la Cámara de Diputados dé luz verde para desaforar a Saúl Huerta.

Fiscalía de CDMX pide desafuero de Saúl Huerta, ex de Morena

La tarde de ayer (27 de abril) Laura Borbolla, titular de la Coordinación General de Investigaciones de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía CDMX, se lanzó a la Cámara de Diputados para entregar la solicitud de desafuero.

En su visita, la funcionara explicó que la Fiscalía tiene pruebas suficientes —que han sido respaldadas por dictámenes periciales de química, genética y psicología— para pedir el desafuero.

Ahora lo que faltan son dos cosas: que la Cámara de Diputados sesione sobre el desafuero del ex de Morena y luego, dar con el funcionario.

Saúl Huerta

El ex secretario Adjunto a la Presidencia del Comité Directivo Estatal y diputado Federal tiene al menos dos denuncias por abuso sexual —que en realidad son delitos por presunta violación equiparada agravada y abuso sexual agravado.

Uno de los casos se destapó luego de que Huerta fue denunciado por un adolescente en un hotel de la colonia Juárez. Más tarde supimos que Saúl Huerta se respaldó en el fuero para evitar ser detenido en el MP (Ministerio Público) y hasta ofreció dinero a la mamá del menor para llegar a un “acuerdo” y que no le arruinara la carrera.