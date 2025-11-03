Lo que necesitas saber: Alejandro Correa fue alcalde de Zinapécuaro de 2018 a 2021. Se desconoce si recibió amenazas previo a su desaparición.

Las cosas en Michoacán no están nada bien… desde hace tiempo, pero ahora tiene una racha que, nuevamente, pone a la entidad en el foco: Al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se agrega la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro.

Lo que se sabe de la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro

De acuerdo con el reporte, Alejandro Correa fue visto por última vez el 2 de noviembre. Según la ficha de búsqueda, el alcalde de 41 años se encontraba en Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo, Michoacán.

“Se teme por su integridad ya que puede ser víctima de algún delito”, señala la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Ficha de búsqueda del exalcalde de Zinapécuaro / Imagen: Fiscalía de Michoacán

Se desconoce si recibió amenazas

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que ya se han coordinado acciones para dar con exalcalde de Zinapécuaro. En éstas, interviene personal de la propia fiscalía, así como la Guardia Civil. Además, se mantiene comunicación con su familia.

Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro

Se desconoce si Alejandro Correa recibió amenazas de algún tipo previo a su desaparición. Él fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán de 2018 a 2021. Llegó al cargo en representación de Morena.

La desaparición de Correa se dio horas después del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Un hecho que pone énfasis en la difícil situación que atraviesa Michoacán desde hace mucho tiempo… Y los cambios de gobierno no han hecho diferencia.