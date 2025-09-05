Lo que necesitas saber: La Glorieta de las Mujeres que Luchan fue levantada en Reforma desde 2021 y se ha convertido en un espacio de protesta y memoria por la violencia hacia las mujeres

La Glorieta de las Mujeres que Luchan se convirtió en un espacio de memoria contra la violencia que han sufrido y sufren todas las mujeres del país. Es un espacio intocable en la ciudad, pero aún así el Gobierno lo tocó, de hecho estuvieron cerca de desmantelarla.

Foto: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Facebook)

Desmantelan la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Fue a través de redes sociales que se denunció el desmantelamiento de la Glorieta de las Mujeres que Luchan la mañana de este viernes, 5 de septiembre. Trabajadores del Gobierno capitalino llegaron al lugar y comenzaron a retirar las vallas donde se pueden leer nombres de víctimas de violencia y mensajes de protesta.

“¡Alerta, Alerta! El Gobierno de la Ciudad de México está desmantelando la Glorieta de las Mujeres que Luchan, a pesar de que ayer tuvimos una reunión en el sitio y se comprometieron a respetarla. Fuimos muy claras en que las vallas no se tocaban porque son parte de la memoria con los nombres de las mujeres que han hecho historia luchando por verdad y justicia en este país”, compartió la cuenta del antimonumento.

Foto: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Facebook)

“La memoria no se desmonta, no se borra, no se sustituye. Toda la solidaridad con La Glorieta de las Mujeres que Luchan ante el hostigamiento y amenazas de desmantelamiento”, fue el mensaje de Puerta de la Resistencia y la Vida.

En las publicaciones compartieron fotos que muestran que, efectivamente, la Glorieta de las Mujeres que Luchan fue desmantelada.

Foto: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Facebook)

Dice el gobierno que dizque se confundieron

Completamente indignante, pero más aún la explicación que dio el personal del Gobierno que desmanteló el antimonumento.

Según se confundieron de glorieta, pues tenían la intención de quitar las vallas que rodean a la Joven de Amajac, ubicada a un costado de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Teresa Villalobos, activista que forma parte de las mujeres que defienden la Glorieta, declaró a Animal Político que el personal del Gobierno argumentó que el desmantelamiento fue producto de una confusión: “Ha sido una burla lo que ha pasado (…) Nos dicen que fue un error, que iban a quitar las vallas de Amajac, que mujeres indígenas pidieron quitar las vallas de Amajac, pero se confundieron”.

Ya por la tarde, activistas se aseguraron de que las vallas fueran colocadas nuevamente en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en el orden correcto, sin embargo, denuncian que es una situación que no puede quedar impune (porque no compran el argumento de la confusión), y que se garantice que nadie volverá a tocar ese espacio de memoria.