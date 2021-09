¡Changos! Detectan brote de salmonela en gran parte de Estados Unidos

Porque la cosecha de noticias malas nunca se acaba: Autoridades sanitarias de Estados Unidos detectaron un brote de salmonela en prácticamente la mitad de esta nación. ¿Lo peor? no saben que provocó todos estos casos de esta enfermedad que han puesto en alerta al país vecino.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), se detectó un brote de salmonela en al menos 25 entidades de este país, y hasta el momento han reportado más de 100 personas enfermas por esta enfermedad.

Sin embargo, las autoridades sanitarias estadounidenses aún no saben cuál es la fuente de todos estos casos, aunque sí indicaron en su comunicado que el brote puede estar relacionado con una “fuente de alimentos desconocida”.

Cabe señalar que los especialistas saben de este brote desde el pasado 2 de septiembre con 20 infecciones por salmonella oranienburg. Ahora, los casos se han disparado rápidamente y creen que el paciente cero se registró por ahí de principios de agosto.

Aunque las autoridades sanitarias de Estados Unidos no han registrado alguna muerte por salmonela, sí les urge encontrar la fuente del brote, pues aseguran que más personas seguirán enfermando hasta que no ubiquen la causa original.

“El número real de personas enfermas en un brote probablemente sea mucho mayor que el número informado, y el brote puede no estar limitado a los estados con enfermedades conocidas. Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica”, indicaron también los CDC.

Los estados que más casos han reportado son Texas, con 45 personas enfermas, y Minnesota, con 13 pacientes. El rango de edad de los pacientes va de bebés de menos de un año de edad, a personas de 82 años. De hecho, el 59 % son mujeres.

Las autoridades de los CDC y otros especialistas siguen entrevistando a las personas sobre los alimentos que comieron la semana antes de enfermarse, así como analizando los datos, aunque no han identificado aún un alimento específico que causara este brote de salmonela en Estados Unidos.

NEW OUTBREAK: CDC is investigating a fast-growing Salmonella outbreak. The source is unknown, but investigators are working quickly to identify a food linked to illness. Info on what you can do: https://t.co/SH3Iy7JeEG. pic.twitter.com/uhNm9EINbi

— CDC (@CDCgov) September 17, 2021