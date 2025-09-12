Lo que necesitas saber: El gobernador de Utah señala que todo apunta a que el presunto asesino de Kirk actuó solo... sin embargo, las investigaciones continúan.

Aunque tardó, los rápidos avances que el FBI mostró en la búsqueda del presunto asesino de Charlie Kirk hacían suponer que pronto sería detenido. Y la suposición no estaba tan lejos.

Charlie Kirk // Foto: Getty Images

Se trata de un sujeto de 22 años

Casi 48 horas después de los hechos, el sospechoso de disparar en contra de Charlie Kirk ha sido identificado. La conferencia de prensa en la que se dieron detalles del susodicho, abrió con el gobernador de Utah, Spencer Cox, presumiéndolo.

“Damas y caballeros, lo tenemos”, aseguró Cox. De acuerdo con el gobernador, el presunto asesino del activista pro Trump se trata de un sujeto de 22 años identificado como Tyler Robinson.

Imagen del FBI del posible responsable de asesinato de Charlie Kirk / Foto: FBI

Se cree que asesino de Kirk actuó solo… pero las investigaciones continúan

De acuerdo con Spencer Cox, Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, a la cual le insinuó o confesó que él había disparado en contra de Charlie Kirk. Con esa información contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington.

Según reporta CNN, Donald Trump confirmó en entrevista que el sospechoso del ataque contra Kirk ya fue detenido. Además el medio estadounidense cita a cuatro fuentes familiarizadas con el caso: Tyler Robinson habría sido detenido desde hace horas y, en estos momentos, ya es interrogado.

Fotografía @charliekirk11

El gobernador de Utah señaló que se cree que Tyler actuó solo en el ataque contra Kirk. Sin embargo, las investigaciones continúan.

“Hay una persona responsable de lo ocurrido, y esa persona está ahora bajo custodia, pronto será acusada y rendirá cuentas”, agregó Cox, para luego aclarar que, según los datos que se tienen, Tyler Robinson no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah, donde fue el ataque.

