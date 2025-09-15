Lo que necesitas saber: En video difundido en redes, el autobús avanza justo en el momento en el que el tren estaba pasando. El impacto fue directo.

Una tragedia que parece que ya tiene a un presunto responsable: el chófer. hablamos del caso del autobús de pasajeros que fue arrollado por el tren, en Atlacomulco, Estado de México.

Tren choca camión en Atlacomulco / FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Chófer del autobús huyó a Morelia

La Fiscalía del Estado de México informó de la detención del chófer del autobús de la empresa Herradura de Plata, la cual la semana pasada fue arrollado por un tren. Un trágico accidente que ocurrió en el tramo de la zona industrial de la carretera federal Atlacomulco – Maravatío.

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía del Edomex, el chófer del autobús (identificado como Gustavo Alfredo “N”), fue detenido en cumplimiento con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones. La aprehensión se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, a donde el susodicho huyó tras el accidente.

“El detenido era quien conducía el autobús siniestrado contra un tren durante los hechos ocurridos el lunes 8 de septiembre, donde 10 personas perdieron la vida”, señalan las autoridades mexiquenses.

En el video que se difunde en redes de lo sucedido en Atlacomulco, se ve cómo, inexplicablemente, el autobús avanza lentamente... justo en el momento en el que el tren estaba pasando. El impacto fue directo.

Accidente dejó un saldo de 10 muertos y 57 heridos

Según los reportes, además de las personas que desgraciadamente perdieron la vida en el percance, 57 más tuvieron que ser hospitalizadas debido a las lesiones. De éstas, 44 ya fueron dadas de alta.

Tren choca camión en Atlacomulco / FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

El accidente ocurrió el pasado 8 de septiembre, cuando el autobús cruzó por las vías del tren, justo cuando la maquina iba pasando. El número de víctimas fue alto, debido a que la unidad era de dos pisos.

Para atender la emergencia fue necesaria la intervención de Protección Civil, Cruz Roja, SUEM, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.