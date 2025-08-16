Lo que necesitas saber: Isadora Lagos tiene un lugar en Miss México 2025 como representante de Guerrero, certamen que empieza en unos días

Isadora Lagos, quien ganó la corona de Miss Guerrero 2024, fue detenida junto a un acompañante por portar un arma de fuego. Y es que no fue cualquier arma de fuego, de plano se reporta que llevaban un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Foto: Miss México 2025

Detienen a Miss Guerrero por portación de armas de fuego

Resulta que este jueves, 14 de agosto, Isadora Lagos viajaba junto con un acompañante —su escolta, en realidad— sobre la Autopista del Sol, esa que va hacia Acapulco. Pero al llegar a la caseta de La Venta, les tocó pasar por una inspección.

Elementos de la Guardia Nacional checaron la camioneta en la que viajaban y encontraron la susodicha arma de uso exclusivo del ejército al interior de la cajuela (así, bien casual), junto con dos cargadores y 35 cartuchos útiles.

Naturalmente que ni escolta ni Miss Guerrero lograron presentar documento alguno que acreditara que podían portar semejante arma, por lo que quedaron detenidos y fueron llevados a instalaciones de la Fiscalía estatal.

Foto: Miss México 2025

Miss Guerrero, detenida a unos días de participar en Miss México 2025

De acuerdo con Milenio, la situación jurídica de Miss Guerrero se definirá este fin de semana. Pero vaya, resulta muy curioso que termina detenida a unos días de representar a su estado.

Al ser nombrada Miss Guerrero el año pasado, Isadora Lagos se ganó el derecho de representar a esa entidad en Miss México 2025, certamen que se llevará a cabo a partir del próximo 20 de agosto.

¿Será que veremos desfilando y hablando de paz mundial a una mujer que andaba paseando como si nada con un arma exclusiva del ejército?