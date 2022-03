“Estamos cansados de la dictadura”: Embajador de Nicaragua ante OEA denuncia al gobierno de Ortega

No es el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields Yescas, haya revelado un secreto, pero es de las contadas veces que un funcionario se ha rebelado públicamente contra el presidente Daniel Ortega.

Apenas en octubre de 2021, Arturo McFields había sido designado por el gobierno de Ortega como representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El pasado martes, durante su participación en el consejo permanente del organismo, tomó la palabra para denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en su país. Ya fue retirado del cargo.

Remarks by the Ambassador of #Nicaragua Arturo McFields Yescas to the Permanent Council of the #OAS pic.twitter.com/TtJv72oqSd

— OAS (@OAS_official) March 23, 2022

“Desde el año 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, un comentario en las redes sociales”, acusó MacFields en la sesión cuya grabación se difunde en redes sociales.

El embajador de Nicaragua denunció que el gobierno de Daniel Ortega se ha encargado de que los derechos humanos desaparezcan en su país. De hecho, ha borrado del mapa a todos los organismos que velan por ellos: “No hay uno solo. No existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados”.

“No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos”, agregó McFields, quien dijo no representar al gobierno de Ortega, sino la voz de los presos políticos y de todos los funcionarios que son obligados “por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo”.

Daniel Ortega es presidente de Nicaragua desde 2007. En 2021 se perpetuó, luego de unas más que polémicas elecciones. Según dio a entender McFields, aceptó ser parte de su gobierno porque creyó que podía hacer una diferencia…. Sin embargo, rápido se dio cuenta que no:

“Pedí considerar la liberación de algunos presos políticos de la tercera edad y otros cuya salud merecía consideración. Esto, como ‘acto humanitario y políticamente inteligente’ (…) Nadie me hizo caso (…) Lo que pasa en Nicaragua supera mis pocas capacidades diplomáticas”, aceptó McFields.

De acuerdo con la BBC, tras sus declaraciones ante al OEA, McFields fue destituido del cargo y el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que éste no representa el sentir de Nicaragua. “Ninguna declaración suya tiene validez”.

¿Será? Antes de concluir su participación, Arturo McFields aseguró no ser el único funcionario del gobierno de Daniel Ortega que está en contra de éste. “Aunque pareciera que todo está perdido (…) yo creo firmemente que hay esperanza. La gente de adentro del gobierno y de afuera está cansada de la dictadura y cada vez van a ser más los que digan ‘¡basta!’”

En entrevista con El País, McField aceptó tener miedo, pero confía que otro funcionarios sigan su ejemplo: “porque los he oído hablar. Hablan en voz baja. Incluso hablan funcionarios del más alto nivel político, civil y militar, pero cuando se tratan de declaraciones oficiales callan”.