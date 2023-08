Lo que necesitas saber: Con Cynthia López ya son dos diputadas del PRI que critican a Sandra Cuevas. Antes, la legisladora Silvia Barrios la vinculó con La Unión Tepito.

Hace unos días, Sandra Cuevas anunció que buscará el gobierno de la CDMX, pero no especificó con qué partido. Pues bien, por lo que se ve, con una alianza de la oposición, no… o será una alianza no completa, porque con el PRI se ve que no cuenta y así se lo hizo saber la diputada Cynthia López.

Al parecer, Sandra Cuevas ha andado muy ocupada haciendo como que hace algo en su “Operativo Diamante”, porque nomás no atiende solicitudes de audiencia… ni siquiera de legisladoras de la oposición. Así se lo reclamó la diputada del PRI, Cynthia López, al momento de encararla. Según la legisladora, le ha mandado más de cuatro mil solicitudes de audiencia y nada de nada.

Sandra Cuevas disfrazada como policía en el Operativo Diamante // Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

“Nada más le decimos aquí a la alcaldesa que no se le olvide que la siglamos [o sea, que le apoyaron su candidatura con las siglas del PRI] nosotros, le dimos 65 mil votos y no la vamos a reelegir”, advirtió López mientras Sandra Cuevas nomás la veía sin decir nada. “Que le vaya buscando partido o que la juegue independiente, por su prepotencia, por malagradecida y por no cumplir a la gente lo que prometió”.

No es la primera vez que desde el PRI critican a Sandra Cuevas

Mientras que Cynthia López le reclamó a la alcaldesa de Cuauhtémoc su falta de atención, hace unos días la también legisladora del tricolor, Silvia Sánchez Barrios, advirtió que Cuevas se anda juntando con la mera mafia…

“Pues eso ya se sabe… basta con ver sus fotos con Lozano y Monreal”, dirán unos. Pero la diputada del PRI no se refería a esa mafia, sino a la mafia-mafia de la de a de veras, la cual –según– le ayuda a la ejecución de su “Operativo Diamante”.

Gente de Sandra Cuevas estaría vinculada a agresiones contra grupo LLECA / Captura de pantalla

“Hay personas que sé que están con ella que sí son de la delincuencia organizada, estoy segura y lo afirmo”, acusó diputada Sánchez Barrios en conferencia de prensa. “¿De la Unión Tepito?”, preguntó una reportera. “Supuestamente, sí”, indicó la legisladora del PRI.

Alcaldesa de Cuauhtémoc dice que ella es la “verdadera oposición”

Aunque ahora que Cynthia López la encaró no dijo ni “pío”, quizás para cuidar el “qué dirá el embajador de India” (el reclamo fue durante una marcha convocada tras el asesinato de un empresario indio en Viaducto… y la persona que está junto a Cuevas era el embajador), la vez pasada no se quedó callada ante las críticas a su gestión:

“Si no quieren un rompimiento en la alianza (…) pongan quietos y quietas a los que están de irrespetuosos”, dijo Sandra Cuevas en aquella ocasión que no sólo criticaron su operativo Diamante, sino que dieron de baja a algunos de sus colaboradores. “La verdadera oposición de la Ciudad de México soy yo”, presumió la alcaldesa.

