Lo que necesitas saber: La diputada del PRI, Silvia Sánchez Barrios, aseguró que gente que acompaña a Sandra Cuevas es parte del crimen organizado. De Unión Tepito.

Si hasta los que siempre te apoyan te dicen “no manches, bájale”, pueeeeeeede que es porque si estás haciendo algo mal, ¿no? Pues así no lo ve Sandra Cuevas, quien ya lanzó una primera advertencia, luego que desde la alianza opositora le quieren meter freno a su polémico “Operativo Diamante”.

Ayer, 3 de agosto, luego de que la Controlaría de la CDMX dio de baja a cuatro funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc relacionados con el mentado operativo, Sandra Cuevas se detonó ALV y lanzó advertencias contra todo mundo… incluso contra los de su bando, la oposición.

Sandra Cuevas disfrazada como policía en el Operativo Diamante // Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

“Si no quieren un rompimiento en la alianza, y lo digo claramente, pongan quietos y quietas a los que están de irrespetuosos (…) no porque sea nueva, no porque lleve dos años dentro de la política, quieran pasar encima mío, porque he demostrado ser oposición, y estar con la alianza en todas y todo”, reprochó la alcaldesa.

Para quienes han optado por la sana opción de no seguir lo que hace Sandra Cuevas, pues el “Operativo Diamante” es un es un programa de revisión, en el que, con la alcaldesa a la cabeza, personal “supervisa” que los comercios no utilicen las banquetas y jardineras como extensión de su negocio… procediendo a su retiro, hasta con uso de motosierras.

¿Pues qué hizo la oposición contra el Operativo Diamante de Sandra Cuevas?

Aunque la medida cautelar contra los funcionarios de la Cuauhtémoc la ejecutó la Contraloría del gobierno capitalino, antes, en la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX, la diputada del PRI, Silvia Sánchez Barrios, pidió acabar con el “Operativo Diamante”, por considerarlo violatorio de los derechos de los restauranteros (y del debido proceso).

Pero no sólo eso, además, Sánchez Barrios acusó muy directamente que gente que trabaja en el “Operativo Diamante” es parte del crimen organizado… lo cual no deja nada bien parada a Sandra Cuevas.

Sandra Cuevas y sujeto identificado como agresor de la activista Victoria Sámano / Foto: @Fridaguerrera ·

“Hay personas que sé que están con ella que sí son de la delincuencia organizada, estoy segura y lo afirmo”, indicó la diputada del PRI en conferencia de prensa citada por La Jornada. “De la Unión Tepito”, preguntó una reportera. “Supuestamente, sí”, contestó Sánchez Barrios.

“Soy la verdadera oposición”: Sandra Cuevas

La diputada y líder de los comerciantes del primer cuadro de la CDMX (algo ha de saber del tema) señaló que lo que Sandra Cuevas muestra en los videos en los que presume su “Operativo Diamente”, no es lo que realmente pasa: llegan insultando, agrediendo y ni siquiera se toman la molestia de solicitar documentación… y mucho menos enseñar alguna orden que avale oficialmente el operativo.

Lo anterior, más las sanciones a sus funcionarios, fue suficiente para despertar el enojo de Sandra Cuevas, quien ya con la percepción de la realidad bien alterada, aseguró ser ella “la verdadera oposición” de la ciudad de México… y, entonces, valiéndole las recomendaciones de sus compañeros de alianza, advirtió que continuará el “Operativo Diamante”.

