Lo que necesitas saber: La familia de Carlos Monsiváis rechazó la publicación de una entrevista de hace años entre el escritor y el periodista Edmundo Cázarez donde aparece AMLO.

Los nombres de Carlos Monsiváis y AMLO han estado en tendencia en redes después de la republicación —íntegra— de una entrevista entre el periodista Edmundo Cázarez y el escritor chilango donde hablan de un montón de cosas, entre ellas del expresidente.

Y que ha causado polémica hasta alcanzar a la familia del escritor Carlos Monsiváis, que envió una carta a El Universal para desmentir y rechazar la información relacionada con Andrés Manuel López Obrador. Acá les contamos qué pasó.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Una entrevista resucitada con Monsiváis sobre AMLO

Ok, el 18 de junio el periodista Edmundo Cázarez publicó una especie de homenaje a Carlos Monsiváis —a 16 años de su muerte— en El Universal.

Se trató de una entrevista hecha hace 25 años y que titularon “Una vieja charla con Carlos Monsiváis”, donde el escritor habló de sus crónicas, cosas del pasado, Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, su liderazgo y de AMLO como opción para ser presidente de México.

“A manera de un sencillo reconocimiento a su incansable labor literaria y periodística, es mi deseo publicar nuevamente, pero esta vez y de manera completa, compartir con usted, mi estimado lector, aquella entrevista exclusiva”, escribió Cázarez.

Foto: @azucenau

Sin embargo, de toda la charla lo que causó polémica —y que, de hecho, fue resaltado en el título de Cázarez— fue la parte en que hablaron de AMLO.

Según la versión de la entrevista de Cázarez, Monsiváis acusó que AMLO sufría “desmedidos sueños de grandeza”.

Y que el escritor le había dado chance de quedarse en su casa durante 9 meses —después de que AMLO llegara de Macuspana a los 19 años de edad— donde pasó “deliciosas y divertidas noches con él“.

Aquí parte de lo publicado: “Déjeme contarle que, hace algunos años, le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco, a los 19 años de edad; había asesinado, accidentalmente, a su hermano. Lo tuve aquí en mi casa por espacio de 9 meses”.

Familia de Monsiváis rechaza la información

La familia del escritor (Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis) respondió a El Universal con una carta para desmentir y rechazar la información publicada.

“Carlos jamás pudo haber dicho lo anterior. No se corresponde con su característico estilo literario ni con su probidad ética.

Desmentimos tajantemente la versión de que Andrés Manuel hubiera vivido en algún momento en la casa que Carlos compartía con su madre.

Nos consta que Carlos y Andrés Manuel se conocieron alrededor de veinte años más tarde de lo que dice el autor de la entrevista”.

Foto: José María Martínez-Cuartoscuro.

Al final, la familia de Monsiváis exigió al periodista y a El Universal que presentaran pruebas del contenido de la entrevista o que se disculparan.

La respuesta de Edmundo Cázarez

En entrevista con Azucena Uresti, Cázarez aseguró que en 50 años como periodista nunca había faltado a la verdad con ninguna de las personas a las que ha entrevistado.

Y que, en cuanto a las pruebas, estaba buscando el audio de entre 985 cassettes que tiene.

Además de que admitió que no le constaba si AMLO vivió o no en la casa de Monsiváis. “Yo puse únicamente lo que él (Carlos) me dijo“.

La entrevista se publicó originalmente en El Sol de México. Aunque Cázarez aseguró que se trató de una versión censurada, ya que, dijo, el empresario Olegario Vazquez Raña había dado la orden porque AMLO se convertiría en jefe de Gobierno de CDMX.

Entonces, la carta de la familia es una más de las reacciones que ha dejado la publicación de esta entrevista.

Por un lado, comentarios homofóbicos y, por otra parte, rechazo de los colegas de Monsiváis hacia la información porque, dicen, no corresponde al estilo que el escritor tenía y hasta de la presidenta Claudia Sheinbaum que habló de ello en la mañanera del 24 de junio. Aunque del otro lado de la moneda, el periodista asegura que las declaraciones son verídicas y que le den chance de encontrar el audio original.