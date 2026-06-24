Lo que necesitas saber: Aunque el INAH ya salió a explicar que la cena formó parte de las actividades de promoción cultural y turística rumbo al Mundial de 2026, los denunciantes no quedaron conformes.

Tal parece que la polémica por el evento privado que realizó la FIFA en el Castillo de Chapultepec continúa, y esta vez más fuerte que nunca. Y es que se acaba de informar que dos investigadores del INAH decidieron tomar cartas en el asunto.

Se trata nada más y nada menos que del historiador Felipe Echenique y el antropólogo Juan Manuel Sandoval, quienes presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable.

¿La razón? Argumentan que la legislación vigente no contempla el uso de espacios nacionales e históricos para eventos privados o empresariales.

Y es que, aunque el INAH ya salió a explicar que la cena formó parte de las actividades de promoción cultural y turística rumbo al Mundial de 2026, los denunciantes no quedaron conformes.

Foto: @lavozdelpitic

Incluso recordaron un caso ocurrido durante el sexenio de Vicente Fox, cuando el Castillo de Chapultepec fue utilizado para una cena y un concierto privado del cantante Elton John.

La polémica creció todavía más después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que la FIFA pagó más de un millón de pesos por el uso del recinto, algo que abrió el debate sobre si un espacio considerado patrimonio histórico puede ser utilizado para este tipo de eventos.

Por ahora habrá que esperar para ver si la Fiscalía decide avanzar con la denuncia o si las autoridades concluyen que la cena de la FIFA puede considerarse parte de las actividades culturales y de promoción relacionadas con el Mundial de 2026.

Lo cierto es que la discusión sobre el uso del Castillo de Chapultepec parece estar lejos de terminar.