"Vale la pena no rendirse": 7 años para demostrar que una empresa discriminó a Leonardo

Lo que necesitas saber: El caso de discriminación comenzó hace poco más de 10 años y hasta hace 7 inició el camino para que una empresa reconozca sus responsabilidades por discriminación laboral.

A la Suprema Corte llegó el caso de Leonardo Poblete, abogado y activista por los derechos de las familias y LGBT+, quien nos cuenta en Sopitas.com cómo han sido 7 años en la búsqueda de que sus derechos sean reconocidos a raíz de un caso de discriminación laboral.

“Se vota un proyecto que, la verdad, es histórico”, nos dice emocionado vía telefónica Leonardo Poblete, al explicarnos que el hecho de que su caso haya sido analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue un gran paso.

Foto: scjn.gob.mx

Y lo fue con los votos de ministros y ministras a su favor, ya que este proyecto puso en la mesa que los juzgadores deben juzgar con perspectiva de género —considerando a las poblaciones LGBT+.

Y porque se pronunció sobre un caso de discriminación laboral, admitiendo las responsabilidades penales de una empresa.

Leonardo y 7 años para demostrar discriminación en una empresa

Se trata de un proyecto de sentencia hecho por la ministra Margarita Ríos Farjat a favor del amparo de revisión 891/2023 que presentó Leonardo Poblete después de que un juez de Circuito decidiera desechar su caso.

¿Cómo es que Leonardo llegó hasta aquí?

“Mi caso empieza justamente por este trato discriminatorio que empiezo a vivir en el banco cuando yo era director legal, empiezan las burlas desde la entrevista por parte del director General, hubo algunas preguntas que me parecieron incómodas pero que pensé que en su momento eran para romper el turrón”.

El activista nos cuenta que comenzó a trabajar en 2014 en el banco UBS. Sin embargo, señala que desde la entrevista de trabajo percibió actitudes incómodas por parte del director General que lo entrevistó.

Foto: @leo_poblete

Y que terminaron por ser una muestra de la cadena de discriminación que se construiría hasta enero de 2019, cuando lo despidieron sin justificación.

La denuncia contra una cadena de discriminación

“El tema es que justo yo llevaba un proceso de adopción como tres años antes y cuando entro a trabajar al banco, como a los ocho o nueve meses me dicen que ya, voy a ser papá, entonces, cuando anuncio esto es cuando empieza todo el trato hostil y discriminatorio”.

De acuerdo con Leonardo Poblete, los tratos diferenciados y la discriminación en su trabajo fueron más constantes y visibles luego de compartir la noticia de que sería papá.

“Todos los errores que te puedas imaginar los cometen en mi contra, siempre se equivocaban para quitarme algo, capacitación, oportunidades de crecimiento, bono…”

Foto: @JoseMarioMX

En 2018 la situación se volvió insostenible para el abogado. Es así como decidió presentar una denuncia interna por discriminación, aprovechando las políticas de inclusión que la misma empresa promovía.

No obstante, dice Poblete, la hostilidad laboral creció “y es cuando acudo a Conapred a levantar una queja y a partir de ese momento, la corporación se vuelve en mi contra”.

Medidas cautelares de Conapred

El abogado nos explica que el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) impuso medidas cautelares para que cesara cualquier tipo de hostilidad en su contra y que respetaran sus derechos laborales.

Sin embargo, la sorpresa de Leonardo fue que dentro de la empresa continuó el hostigamiento por parte de su jefa.

“La queja fue el 1° de junio de 2018. Seguía siendo director legal al que le habían quitado sus funciones, ya me habían quitado todas mis responsabilidades”.

Foto: @CONAPRED

En esa época, Leonardo sufrió un accidente que le destruyó el codo, tuvo incapacidad por tres meses, situación que desató el inicio del fin de su colaboración en el banco. ¿La razón?

Leonardo Poblete denuncia que desde recursos humanos le propusieron renunciar para que pudieran pagarle el sueldo completo y… de no hacerlo, lo dejarían con el subsidio del IMSS —cosa que, dice, no sucedía en los casos de otros empleados.

La promesa con esta renuncia es que una vez que lo dieran de alta, el banco la empresa lo reincorporaría.

“Resulta que no lo firmo porque era injusto el que yo renunciara y entonces no me pagaron, me dejaron de pagar tres meses antes de despedirme y dejaron sólo el subsidio del IMSS”.

7 años para demostrar discriminación

En diciembre de 2018 Leonardo intentó reincorporarse al trabajo pero la empresa se negó a seguir con este proceso, exigiéndole el alta del IMSS cuando no podía obtenerla porque su incapacidad no había sido por accidente de trabajo.

Al final, en enero de 2019 Leonardo Poblete fue despedido. Después, él presentó una denuncia en Conapred, que determinó discriminación agravada por la violación a las medidas cautelares que impedían su despido y por no pagar su liquidación.

Por la vía laboral presentó una denuncia por despido injustificado y una demanda por daño moral por lo civil.

“Como en CDMX la discriminación es delito, toda vez que Conapred se había pronunciado sobre la discriminación, metí mis denuncias penales en contra de la empresa y de los principales funcionarios por el delito de discriminación y es ahí donde nace el tema de la Corte”.

Después de que realizara una denuncia, el asunto llegó ante un juez de Control que determinó que no podía vincular a la empresa, por una discusión entre el Código Penal de la CDMX y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Así, la SCJN estudió el proyecto de la Ministra Rios Farjat, que establece que el Código Nacional no puede invadir facultades locales y que es válido que el Código Penal de la CDMX establezca que las personas jurídicas respondan por todos los delitos, para sancionarlas por violaciones a derechos humanos, lo cual es acorde con los Principios de Ruggie de la ONU

Foto: SCJN-Cuartoscuro.

“Me voy a la sala a que revisen esta determinación, la sala confirma que no los vincula, no se mete al catálogo, pero dice que no los vincula porque yo no demostré el beneficio económico de la empresa, lo cual es irrisorio porque se ahorraron mi sueldo y liquidación”, indica.

La chamba de la Suprema Corte fue analizar si es constitucional el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo sexto y se pronunciara acerca de la legalidad del artículo 27 Bis del Código Penal de CDMX. Todo esto para determinar si hay delito y si la empresa debe ser vinculada.

Una sentencia histórica

El proyecto de sentencia necesitaba de al menos tres votos para ser un precedente y, por fin, avalar la responsabilidad penal de la empresa en el delito de discriminación.

Cuando hablamos de un “precedente” es que si este proyecto era aprobado en la SCJN entonces otros casos tendrían que ser juzgados desde esta misma perspectiva, de manera obligatoria.

Finalmente, el 30 de abril de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte votó a favor de la sentencia de la ministra Ríos Farjat.

Foto: @leo_poblete

Al respecto, el abogado nos explica que si bien ha sido un proceso desgastante que “requiere de una fuerza económica, física y emocional muy fuerte”, valió la pena intentarlo, reconociendo como motor a sus hijos y el hecho de que nadie pase lo que él vivió.

Por lo pronto, a partir de la resolución de la SCJN se presentará una iniciativa desde el Congreso para proteger los derechos laborales de grupos vulnerables.

En esos esfuerzos Leonardo Poblete estará participando. “Vale la pena intentarlo, no rendirse pese a la presión psicológica durante 7 años y asfixia económica porque me empezaron a llenar de amparos”, concluye.