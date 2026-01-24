Lo que necesitas saber: Canadá anunció un acuerdo preliminar con China para reducir los aranceles y eliminar las barreras comerciales.

Aquí viene Donald Trump con sus aranceles, otra vez. El presidente de Estados Unidos amenazó a Canadá con aplicarle el 100% de aranceles si decide aceptar el acuerdo comercial con China.

Pero no crean que lo hace ‘en mala onda’. Al contrario, Trump solo quiere cuidar a su país vecino, porque según él, ‘China se comerá viva a Canadá’ y la dejará totalmente destruida. Y de paso evita que China envíe sus productos a Estados Unidos.

La amenaza de Donald Trump a Canadá

Donald Trump no quedó nada contento con la visita de Mark Carney, primer ministro de Canadá, a China. Y menos después de enterarse que se sus vecinos tienen las intenciones de retomar su relación comercial con el gigante asiático.

Apenas el 19 de enero del 2026, Carney anunció que Canadá y China firmaron un acuerdo preliminar para reducir aranceles y eliminar las barreras que afectaban el comercio entre ambos.

“China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles”. Dijo Carney en conferencia de prensa.

Y justamente ese anunció fue el que preocupó (y enojó) a Donald Trump, pues teme que con ese acuerdo comercial Estados Unidos sea vea afectado. Por lo que le advirtió a Canadá que le esperan aranceles del 100% si decide aceptar ese acuerdo con China.

“Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá vivo a Canadá, lo devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, tejido social y forma de vida en general. Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100 % contra todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EE. UU”.

Aunque la relación entre Trump y Carney ya estaba tensa desde antes del acuerdo con China. Resulta que Donald invitó a Canadá a unirse a la ‘Junta por la paz de Gaza’, invitación que Mark no solo rechazó, también criticó los gobiernos autoritarios. A lo que Trump respondió que ‘Canadá no existe sin Estados Unidos’.