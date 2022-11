No, ya no causa la gracia que despertó cuando dijo la primera vez “voy por la presidencia de Estados Unidos”. En ese entonces, en 2016, Trump era un millonario loco, racista que, para muchos, no tenía la mínima posibilidad de liderar al país más poderoso del mundo…

Ahora, seis años después, esto es lo que podemos decir: el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció formalmente sus intenciones de regresar a la Casa Blanca. En un discurso ofrecido desde su residencia en Mar-a-Lago (punto corrupto donde recientemente el FBI irrumpió en busca de documentos clasificados), el exmandatario prometió “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso”.

Foto: Getty

Esta será la tercera vez que Trump compita en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La primera acabó con él ganando de manera increíble ante la demócrata Hillary Clinton, la segunda la perdió (él dice que no) contra el ahora presidente Joe Biden… y, ahora, tratará de regresar para un segundo periodo no consecutivo.

En su discurso de casi 60 minutos de duración, Donald Trump echó mano de todo su catálogo de frases ya hechas, dejando ver que su nueva campaña presidencial se basará mucho en la crítica a la presidencia de Biden… algo así como “estarían mejor conmigo”: no habría tanta inflación, no habría tanta migración ilegal y no estaría sucediendo lo que está pasando en Ucrania.

Foto: Getty Images

Aprovechándose de que la humanidad ha demostrado una y otra vez que tiene poca memoria, Trump se jactó de haber sorteado como pocos la pandemia del COVID-19. Además, presumió que durante su presidencia las arcas de Estados Unidos crecieron considerablemente y que el desempleo casi fue borrado del mapa. Logros que, según él, fueron destruidos por su sucesor.

Aunque desde meses atrás coqueteaba con la idea, anoche se hizo muy real: Trump hizo el anuncio de su nueva carrera presidencial luego de cumplir con el papeleo necesario ante la Comisión Federal Electoral…

Foto: Getty

Lo anterior pese a que, luego de las elecciones de la semana pasada, se ganó el rechazo de un buen número de integrantes del Partido Republicano. Aunque no les fue tan mal, acusan al expresidente de ser el culpable de no obtener la mayoría en el Senado que ya se saboreaban. Peeeeero bueno, no es la primera vez que Trump se enfrentará al rechazo de, incluso, “los suyos”. Hasta parece que se crece ante el dolor:

“Haremos que América vuelva a ser rica. Haremos que América sea fuerte y orgullosa de nuevo. Haremos que América sea segura otra vez. Haremos que América recupere la gloria. Y le devolveremos su grandeza”.