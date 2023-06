A semanas de que E. Jean Carroll le ganó a Donald Trump una demanda por difamación (aunque también lo acusó de una violación que habría sido cometida en 1996), el expresidente republicano se la quiere voltear y con la misma.

Así es: ahora Trump demanda a E. Jean Carroll de difamación. Según los abogados del excéntrico expresidente, la escritora levantó falsos a éste en una entrevista ofrecida a CNN, luego del veredicto que determinó que Trump sí la agredió sexualmente, pero no la violó, como ella acusó. “Sí lo hizo”, dijo la mujer.

La escritora, E. Jean Carroll / Foto: Facebook/EJeanCarroll

Sólo por ese comentario, Trump dice que la difamó y exige una disculpa pública, además de una suma de dinero… al parecer, con ganas de ver de regreso los 5 millones de dólares que perdió, luego de que en un reciente juicio por violación y difamación el fallo fue en su contra.

Trump fue culpable de agresión sexual contra E. Jean Carroll

El pasado 9 de mayo, un jurado de Nueva York encontró culpable de agresión sexual al expresidente Donald Trump, aunque la denuncia que interpuso la escritora E. Jean Carroll fue por violación.

“Donald Trump me violó”, aseguró la escritora al inicio del juicio por un hecho registrado en 1996. E. Jean Carroll también acusó en esa ocasión a Trump de difamación, ya que al dar a conocer lo que le hizo el republicano (esto en un libro publicado en 2019), éste salió en medios a llamarla mentirosa e, incluso, llegando a emitir comentarios humillantes. “No es mi tipo”, dijo Trump al negar que él violó a la escritora.

El republicano habría comentado cómo sería tener sexo con su hija Ivanka

Sea lo que se determine en la demanda que emprendió Donald Trump contra E. Jean Carroll, lo que ya no se quitará es la imagen de cochinón que desde hace tiempo tiene. Sobre todo ahora que se dieron a conocer fragmentos de un libro escrito por Miles Taylor, un exfuncionario de Seguridad Nacional.

De acuerdo con Taylor, quien trabajó para Trump durante su mandato, éste se la pasaba haciendo comentarios sexosos sobre las mujeres que lo rodeaban… y no sólo funcionarias (desde asistentes hasta integrantes de su gabinete), sino también sobre su propia hija, Ivanka.

Donald e Ivanka Trump / Foto: GettyImages

“Los asistentes dijeron que hablaba de los pechos de Ivanka Trump, de su trasero y de cómo sería tener sexo con ella, comentarios que una vez llevaron a John Kelly [su jefe de gabinete de 2017 a 2019] a recordarle al presidente que Ivanka era su hija”.

Según dice Taylor en su libro Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump, él no escuchó lo que el expresidente dijo sobre su hija. Fue Kelly y éste luego le pasó el chisme “con visible disgusto”.